Con un guiño al destino, River presentó a Chacho Coudet como su nuevo entrenador

La frase elegida no fue casual: pertenece al propio entrenador y funciona como una especie de profecía cumplida en su regreso a Núñez. La institución apostó a la memoria emotiva para recibir al reemplazante de Marcelo Gallardo. En el clip se pueden ver imágenes de su recordado gol a Boca en la Bombonera, celebraciones en el Monumental y festejos correspondientes a los cinco títulos locales que obtuvo con la banda roja.