Con un guiño al destino, River presentó a Chacho Coudet como su nuevo entrenador
El club de Núñez oficializó la llegada del sucesor de Marcelo Gallardo con un emotivo video que repasa su etapa como jugador y rescata una frase premonitoria del propio DT.
River formalizó la contratación de Eduardo Coudet como nuevo director técnico con una pieza audiovisual cargada de simbolismo. Bajo el lema “Estos caminos se iban a cruzar”, el club difundió un video de más de un minuto en el que combinó goles del Chacho en su etapa como futbolista con declaraciones que hoy cobran un significado especial.
La frase elegida no fue casual: pertenece al propio entrenador y funciona como una especie de profecía cumplida en su regreso a Núñez. La institución apostó a la memoria emotiva para recibir al reemplazante de Marcelo Gallardo. En el clip se pueden ver imágenes de su recordado gol a Boca en la Bombonera, celebraciones en el Monumental y festejos correspondientes a los cinco títulos locales que obtuvo con la banda roja.
La producción no solo apuntó a destacar su pasado como jugador, sino también a reforzar la idea de pertenencia y de ciclo que se reencuentra con su origen. “Estos caminos se iba a cruzar”, con esa frase, cuya autoría le pertenece al propio DT, el Millonario le dio la bienvenida a su nuevo DT, el entrenador elegido para suceder al Muñeco.
El club publicó hoy un video que repasa la historia del Chacho en Núñez y eligió una declaración suya como guiño al destino. Esa sentencia, pronunciada años atrás cuando aún dirigía en el exterior, reapareció ahora como bandera de su desembarco definitivo en el banco millonario.
La oficialización se concretó horas antes de su presentación formal junto al presidente Stefano Di Carlo y al secretario técnico Enzo Francescoli en el Monumental. Allí brindará su primera conferencia de prensa como entrenador del club y comenzará oficialmente una etapa que genera expectativa entre los hinchas.
¿Cuándo y contra quién debutará el Chacho Coudet como DT de River?
Coudet firmará contrato hasta finales de 2027 y tendrá un estreno inmediato: debutará el próximo jueves en el estadio Tomás Adolfo Ducó frente a Huracán, por la décima fecha del Torneo Apertura. Días después, el domingo 15 de marzo, hará su primera aparición en el renovado Monumental ante Sarmiento, donde volverá a lucir la tradicional bufanda negra que lo acompañó en su carrera como entrenador.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario