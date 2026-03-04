Indignación en Alavés por la salida del Chacho Coudet a River: "Juraste por tus hijos"

Y agregó: "Ni hablar del plantel, que deja el 100% y el alma por este club. Esto es una despedida. He respetado y trabajado el 100% de mi capacidad y hoy toca tomar una decisión que siento que es una gran oportunidad y espero no se vea como una falta de respeto. Confíen mucho en este plantel, que las cosas van a ir bien y se va a cumplir el objetivo. Simplemente GRACIAS”.

Mientras tanto, la institución española reaccionó con rapidez y confirmó como reemplazante a Quique Sánchez Flores, quien firmó contrato hasta 2028. Así, el ciclo del Chacho en Vitoria se cerró de manera abrupta, dejando heridas abiertas entre parte de la afición.