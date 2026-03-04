Indignación en Alavés por la salida del Chacho Coudet a River: "Juraste por tus hijos"
El entrenador argentino dejó el banco en plena lucha por la permanencia y los hinchas estallaron en redes sociales. Las críticas apuntan a sus declaraciones previas.
La decisión de Eduardo "Chacho" Coudet de interrumpir su ciclo en Deportivo Alavés para asumir como nuevo técnico de River generó un fuerte malestar en España. El entrenador viajó a la Argentina en cuestión de horas para transformarse en el sucesor de Marcelo Gallardo, pero su determinación no fue bien recibida por los simpatizantes del conjunto vasco, que atraviesa una etapa decisiva en su pelea por mantenerse en LaLiga.
La bronca se multiplicó tras el comunicado oficial del club y la carta pública que difundió el propio DT. En redes sociales, numerosos hinchas cuestionaron lo que consideraron una contradicción entre sus recientes conferencias de prensa -en las que había negado contactos con River- y su salida inmediata.
“No has respetado tu palabra”, “nos mintió y nos dejó tirados” y “has abandonado el barco“ fueron algunos de los mensajes que se replicaron con fuerza entre los aficionados. El contexto deportivo también influyó en la reacción. Alavés se encuentra comprometido en la tabla y necesita sumar puntos para asegurar su continuidad en la máxima categoría del fútbol español.
La partida del entrenador en medio de esa coyuntura fue interpretada por parte de la afición como un golpe inesperado en un momento sensible de la temporada.
El enojo de los hinchas de Alavés con el Chacho Coudet
La carta de Coudet con la que se despidió del Alavés
En su despedida, Coudet intentó bajar el tono de la polémica con un mensaje conciliador. “Quiero mandarle un gran abrazo a toda la afición de Alavés, soy un agradecido por el respeto. Decirles que el Alavés cuenta a nivel institucional con gente muy trabajadora, con un gran dueño, con una gran directiva y con trabajadores en el día a día que son muy importantes y que logran que este club se sostenga en Primera División".
Y agregó: "Ni hablar del plantel, que deja el 100% y el alma por este club. Esto es una despedida. He respetado y trabajado el 100% de mi capacidad y hoy toca tomar una decisión que siento que es una gran oportunidad y espero no se vea como una falta de respeto. Confíen mucho en este plantel, que las cosas van a ir bien y se va a cumplir el objetivo. Simplemente GRACIAS”.
Mientras tanto, la institución española reaccionó con rapidez y confirmó como reemplazante a Quique Sánchez Flores, quien firmó contrato hasta 2028. Así, el ciclo del Chacho en Vitoria se cerró de manera abrupta, dejando heridas abiertas entre parte de la afición.
