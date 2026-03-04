Amplio recorrido: así están los números de Chacho Coudet como DT antes de asumir en River
El nuevo entrenador del Millonario inicia su octava experiencia como director técnico, con pasos por Argentina, Brasil, México y España.
River ya tiene nuevo conductor y todas las miradas apuntan a la trayectoria de Eduardo "Chacho" Coudet. El flamante entrenador afrontará un desafío de enorme magnitud al tomar el lugar que dejó Marcelo Gallardo y lo hará con una mochila cargada de experiencia internacional. La etapa que comienza en Núñez será la octava en su carrera como entrenador y la tercera dentro del fútbol argentino, tras sus ciclos en Rosario Central y Racing.
El debut de Chacho en los bancos se produjo en 2015 con Rosario Central, donde rápidamente logró imprimirle una identidad competitiva al equipo. Entre 2015 y 2016 dirigió 81 partidos, con 39 triunfos, 24 empates y 18 derrotas. Su primera temporada fue la más destacada, alcanzando el tercer puesto en el torneo local y posicionando al Canalla como uno de los animadores del campeonato.
Tras su paso inicial por Argentina, el director técnico comenzó un recorrido internacional que incluyó experiencias en Tijuana, Internacional, Celta de Vigo, Atlético Mineiro y Deportivo Alavés. En total, acumula 460 encuentros dirigidos con un balance positivo: 207 victorias, 123 empates y 130 derrotas, cifras que reflejan una carrera sostenida en diferentes contextos y ligas competitivas.
Su etapa más exitosa en cuanto a títulos se dio en Racing. Allí estuvo entre 2018 y 2019, con 73 partidos al mando con 37 victorias, 22 empates y 14 caídas. En Avellaneda obtuvo la Superliga 2018/19 con 57 puntos, producto de 17 triunfos, seis empates y apenas dos derrotas, además del Trofeo de Campeones 2019 tras vencer 2-0 a Tigre.
Más adelante, en Brasil, conquistó el Campeonato Mineiro 2023 con Atlético Mineiro, sumando así su tercer trofeo como entrenador. Con ese recorrido y estadísticas que avalan su gestión, Coudet desembarca en River con la misión de sostener la competitividad del equipo y pelear por objetivos importantes a nivel local e internacional.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario