Amplio recorrido: así están los números de Chacho Coudet como DT antes de asumir en River

River ya tiene nuevo conductor y todas las miradas apuntan a la trayectoria de Eduardo "Chacho" Coudet. El flamante entrenador afrontará un desafío de enorme magnitud al tomar el lugar que dejó Marcelo Gallardo y lo hará con una mochila cargada de experiencia internacional. La etapa que comienza en Núñez será la octava en su carrera como entrenador y la tercera dentro del fútbol argentino, tras sus ciclos en Rosario Central y Racing.