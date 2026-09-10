Champions League 2026/27: el Como de Nico Paz debuta ante RB Leipzig y así continúa la fecha 1

Bayern Múnich busca comenzar con una victoria

Otro de los grandes protagonistas de la jornada será Bayern Múnich, que jugará en el Allianz Arena frente al conjunto noruego Bodø/Glimt. El equipo alemán aparece como uno de los candidatos habituales a avanzar a las instancias decisivas de la Champions League y buscará aprovechar su localía para sumar los primeros tres puntos.

El partido está programado para las 16 de Argentina y podrá verse por ESPN 2. El conjunto noruego, en tanto, intentará sorprender a uno de los gigantes europeos y conseguir un resultado que le permita posicionarse en una competencia que exige máxima regularidad desde el comienzo.

Manchester United recibe a Sabah en Old Trafford

A la misma hora, Manchester United hará su estreno como local frente a Sabah FK, de Azerbaiyán.El equipo inglés tendrá la posibilidad de iniciar su campaña en Old Trafford y buscará aprovechar la diferencia de localía para conseguir una victoria que lo coloque entre los equipos que arrancan arriba en la tabla.

El encuentro también comenzará a las 16 de Argentina y será transmitido por ESPN. La presentación del United representa otro de los grandes atractivos de una jornada en la que varios históricos del fútbol europeo intentarán evitar sorpresas.

Roma visita a Fenerbahçe en uno de los partidos destacados

Antes de esos encuentros, Fenerbahçe recibirá a Roma en Estambul. El duelo comenzará a las 13.45 de Argentina y tendrá como escenario el Chobani Stadyumu.

El equipo italiano, con Paulo Dybala entre sus principales figuras, afrontará una visita exigente ante un conjunto turco que buscará hacerse fuerte en condición de local. El partido podrá verse por Fox Sports y Disney+ Premium.

Todos los partidos del cierre de la fecha 1

La jornada también tendrá el enfrentamiento entre PSV Eindhoven y Shakhtar Donetsk, programado para las 13.45 de Argentina en el Philips Stadion y televisado por ESPN 2. Finalmente, Slavia Praga se medirá con Lens desde las 16 horas de Argentina. El encuentro se jugará en el Eden Arena y podrá verse por Disney+ Premium.