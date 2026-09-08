Como en la final del Mundial: Marc Cucurella se tapó la boca para pelearse con un rival y no fue sancionado

Es que la escena es prácticamente un calco de lo ocurrido durante la final del Mundial 2026, cuando —en medio de un clima ultra caldeado y tras la expulsión de Enzo Fernández— el propio Cucurella se tapó la boca para dirigirle unas palabras a Lionel Messi, quien le reclamó desatinos al árbitro sin que la acción tuviera consecuencias disciplinarias inmediatas.

El paralelismo generó fuerte malestar en distintos sectores del fútbol sudamericano, reviviendo las suspicacias instaladas en la cita máxima ecuménica.

En aquel torneo, futbolistas de la región como el paraguayo Miguel Almirón y el ecuatoriano Piero Hincapié sufrieron la tarjeta roja directa bajo la misma regla de ocultar el rostro al hablar, un rigor punitivo que pareció disolverse cuando los protagonistas involucrados pertenecen a ligas o seleccionados del Viejo Continente, alimentando la teoría de una aplicación selectiva que vuelve a quedar bajo la lupa tras la noche de Champions.