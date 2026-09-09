El Gobierno avala un decreto de 1945 y permite un fin de semana largo en septiembre: cómo queda el descanso
La coincidencia de este asueto de larga data ofrece la oportunidad, a un gran sector de los argentinos, de disfrutar de un fin de semana largo de tres días.
En medio de un mes sin feriados nacionales, el calendario escolar vuelve a encender las expectativas de miles de familias argentinas ante la llegada de una nueva conmemoración del Día del Maestro, prevista para este viernes 11 de septiembre de 2026, que sí otorga un fin de semana largo especial para un sector de los argentinos.
Sin embargo, como ocurre habitualmente con esta fecha, la confusión sobre el alcance real de la jornada suele multiplicarse en las redes sociales y en las charlas cotidianas.
Es que el Gobierno avaló el decreto sancionado en 1945 por el entonces presidente Edelmiro Farrell que creó el Día del Maestro, pero la clave para entender cómo funcionará el país durante este viernes radica en la diferencia técnica y legal entre un feriado nacional y un asueto educativo.
De acuerdo con las normativas vigentes, el 11 de septiembre no constituye un feriado nacional obligatorio para todos los sectores productivos de la economía, sino una jornada no laborable y un asueto institucional exclusivo para el ámbito de la enseñanza en homenaje al fallecimiento de Domingo Faustino Sarmiento.
Quiénes tienen un fin de semana largo y cómo funcionarán los servicios
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El sector educativo: No habrá actividad escolar en jardines de infantes, escuelas primarias ni secundarias de gestión estatal y privada. Tanto docentes como auxiliares gozarán de una jornada de descanso obligatorio, al igual que gran parte de las universidades del país, que suelen adherir de manera institucional.
La actividad general: Para el resto de los trabajadores, el panorama será el de un día hábil común y corriente. El comercio minorista, las grandes superficies, las plantas industriales, la administración pública y el sistema bancario operarán con su cronograma y horarios habituales.
De este modo, mientras un sector importante de la comunidad educativa celebrará su día con un merecido descanso que se acoplará directamente al fin de semana, los empleados de comercio y la administración general deberán cumplir con sus tareas de manera normal, descartando de plano la existencia de un fin de semana largo de alcance general en el territorio nacional.
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