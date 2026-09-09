Otra baja en La Libertad Avanza: le "soltaron la mano" al excapitán de River y pegó el portazo

"Zárate necesita planificación, transparencia y una mirada de largo plazo. Hay decisiones que pueden afetarnos durante décadas, como aquellas relacionadas con nuestra costanera, el patrimonio municipal y el desarrollo urbano", advirtió el exdeportista, quien además cuestionó la falta de participación institucional y el rol de entidades como el Colegio de Arquitectos.

Lejos de abandonar la actividad pública, el referente inmobiliario ratificó su vocación de continuar en el llano político y armar un proyecto propio: "No me alejo de la política ni del compromiso que asumí. Por el contrario, comienza una nueva etapa para trabajar en una alternativa para que Zárate pueda crecer y no convertirse en un basural", sentenció, anticipando una pulseada áspera de cara al mapa electoral que se configura en la región norte de la provincia.