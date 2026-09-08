Asistencia de Enzo Fernández en el triunfo de Manchester City ante Porto en el arranque de la Champions league

Enzo Fernández, Manchester City y la victoria ante Porto en la Champions League

Tras una primera parte muy disputada y con pocas fisuras, la emoción llegó en el amanecer del complemento. Apenas se jugaban dos minutos de la segunda mitad cuando el exvolante de River y Chelsea frotó la lámpara y metió un centro preciso para la llegada de Haaland. El implacable delantero noruego ganó de arriba en el área chica y mandó la pelota a la red con un frentazo inalcanzable, destrabando un trámite sumamente complejo.