Asistencia de Enzo Fernández en el triunfo de Manchester City ante Porto en el arranque de la Champions league
El volante argentino fue clave para abrir el partido con un pase gol al delantero noruego, autor de un doblete en Portugal: los detalles.
El inicio de una nueva edición de la UEFA Champions League dejó un duelo con fuerte presencia de futbolistas argentinos en suelo portugués. En el Estadio do Dragão, Manchester City pisó fuerte de visitante y derrotó 2-0 a Porto gracias a un doblete letal de Erling Haaland, en un encuentro que tuvo la participación decisiva de Enzo Fernández para romper el cero.
Enzo Fernández, Manchester City y la victoria ante Porto en la Champions League
Tras una primera parte muy disputada y con pocas fisuras, la emoción llegó en el amanecer del complemento. Apenas se jugaban dos minutos de la segunda mitad cuando el exvolante de River y Chelsea frotó la lámpara y metió un centro preciso para la llegada de Haaland. El implacable delantero noruego ganó de arriba en el área chica y mandó la pelota a la red con un frentazo inalcanzable, destrabando un trámite sumamente complejo.
El duelo también ofreció un interesante cruce en la mitad de la cancha. Mientras Enzo condujo los hilos del mediocampo del conjunto inglés, Alan Varela actuó como titular y eje central en el elenco local. Además, el arquero de la Selección Argentina, Gerónimo Rulli, integró el banco de suplentes de los Ciudadanos pero no sumó minutos en el cotejo.
A pesar de los intentos del dueño de casa por reaccionar y emparejar las acciones ante su gente, el equipo dirigido por Enzo Maresca manejó los tiempos con solvencia. Ya en el tiempo de descuento, cuando transcurrían 91 minutos de juego, el Vikingo volvió a aparecer en todo su esplendor para liquidar la historia, firmar su doblete personal y sellar el 2-0 definitivo en la chapa final.
Con los primeros tres puntos en el bolsillo en el torneo continental, ambos equipos ya miran de reojo lo que deparará la segunda jornada. Porto buscará recuperarse cuando le toque visitar al Betis en España, mientras que Manchester City protagonizará uno de los cruces más esperados de la fecha al recibir al París Saint-Germain en un duelo estelar.
Los goles de Manchester City, con asistencia de Enzo Fernández
Tremenda asistencia de Enzo Fernández y Erling Haaland puso el 1-0 para el City:
Doblete de Haaland para sentenciar el encuentro en Portugal:
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