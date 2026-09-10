El fuerte respaldo que recibió Julián Álvarez en Atlético de Madrid: "Lo tienen que dejar en paz"
Koke salió en defensa del delantero argentino luego de su buena actuación en el debut de la Champions League y pidió que dejen de presionarlo por cuestiones externas.
Julián Álvarez volvió a quedar en el centro de la escena después del debut del Atlético de Madrid en la Champions League 2026/27. Aunque el equipo dirigido por Diego Simeone cayó 2-1 frente a Liverpool en Anfield, el delantero argentino tuvo una actuación destacada y entregó una asistencia. Su rendimiento generó elogios dentro del plantel, entre ellos los de Koke, uno de los futbolistas con mayor peso en el vestuario del conjunto español.
El capitán de la institución aprovechó el análisis posterior al encuentro para defender públicamente a Álvarez, quien durante los últimos meses estuvo involucrado en diferentes versiones sobre su futuro. En ese contexto, Koke consideró que el atacante necesita tranquilidad para concentrarse exclusivamente en su desempeño dentro de la cancha.
“Hizo un gran partido, hay que dejarlo tranquilo, que trabaje y que haga lo que más le gusta, que es jugar al fútbol”, expresó Koke en diálogo con ESPN. El referente del equipo madrileño insistió en que la exposición alrededor del futbolista terminó generando una presión que, según su mirada, no ayuda al jugador.
Julián Álvarez recibió un fuerte respaldo de Koke en Atlético de Madrid
“Creo que entre todos lo tienen que dejar un poco en paz, porque también es un chico al que le están metiendo mucha presión por fuera”, agregó el capitán del Atlético de Madrid.
La situación de Julián había adquirido una dimensión especial durante el último mercado europeo, debido a las versiones que lo vincularon con una posible salida del club. Sin embargo, el Colchonero mantuvo su postura y el delantero continuó en el plantel. Esa situación provocó distintas reacciones entre los hinchas, pero dentro del equipo sus compañeros continúan respaldándolo.
Koke volvió a remarcar ese pedido de tranquilidad y sostuvo: “Hay que dejarlo tranquilo para que juegue, para que disfrute y que haga lo que todo futbolista quiere hacer, que es jugar y dar lo mejor que tiene”.
El respaldo llegó después de una presentación en la que Álvarez consiguió convertirse nuevamente en una pieza importante para el funcionamiento ofensivo del equipo de Simeone. El argentino fue titular y se mostró activo durante todo el encuentro ante Liverpool, en un estadio de enorme exigencia como Anfield.
La palabra del Cholo Simeone sobre el partido de Julián ante Liverpool
Además de participar en las acciones ofensivas, el atacante aportó una asistencia y fue una de las referencias del Atlético durante buena parte del partido. Si bien el conjunto español terminó perdiendo, su actuación individual dejó una sensación positiva y también recibió el reconocimiento de Simeone.
El entrenador argentino había generado expectativa antes del encuentro al referirse a la posibilidad de que Álvarez iniciara el partido. Luego del encuentro, el técnico destacó especialmente la actitud que mostró su delantero.
“Levantarme, pensar y esperar que hiciera un partido como el que ha hecho”, explicó Simeone al hablar sobre lo que esperaba de Julián. Más tarde, el Cholo fue todavía más contundente al analizar su desempeño: “El partido de Julián fue muy bueno, se hizo cargo de la pelota todo el partido, del primer minuto al último”.
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