El fuerte respaldo que recibió Julián Álvarez en Atlético de Madrid: "Lo tienen que dejar en paz"

Koke volvió a remarcar ese pedido de tranquilidad y sostuvo: “Hay que dejarlo tranquilo para que juegue, para que disfrute y que haga lo que todo futbolista quiere hacer, que es jugar y dar lo mejor que tiene”.

El respaldo llegó después de una presentación en la que Álvarez consiguió convertirse nuevamente en una pieza importante para el funcionamiento ofensivo del equipo de Simeone. El argentino fue titular y se mostró activo durante todo el encuentro ante Liverpool, en un estadio de enorme exigencia como Anfield.

La palabra del Cholo Simeone sobre el partido de Julián ante Liverpool

Además de participar en las acciones ofensivas, el atacante aportó una asistencia y fue una de las referencias del Atlético durante buena parte del partido. Si bien el conjunto español terminó perdiendo, su actuación individual dejó una sensación positiva y también recibió el reconocimiento de Simeone.

El entrenador argentino había generado expectativa antes del encuentro al referirse a la posibilidad de que Álvarez iniciara el partido. Luego del encuentro, el técnico destacó especialmente la actitud que mostró su delantero.

“Levantarme, pensar y esperar que hiciera un partido como el que ha hecho”, explicó Simeone al hablar sobre lo que esperaba de Julián. Más tarde, el Cholo fue todavía más contundente al analizar su desempeño: “El partido de Julián fue muy bueno, se hizo cargo de la pelota todo el partido, del primer minuto al último”.