Tiros y pánico en El Palomar: balearon a un hombre cuando dejaba a su hija en la puerta del colegio
El ataque ocurrió durante el ingreso de alumnos al colegio Emaús. Los delincuentes escaparon tras efectuar disparos cuando un policía retirado se identificó.
Un hombre resultó herido de tres disparos frente a un colegio de El Palomar cuando tres delincuentes intentaron asaltar a padres y madres que llevaban a sus hijos al establecimiento.
El hecho ocurrió alrededor de las 7.15, en la zona de Santiago Brian al 900, entre Dinamarca y El Rodeo. Según las primeras informaciones, el hombre fue identificado como Hernán Mariano Catarraso, un comisario mayor inspector retirado de la Policía de la provincia de Buenos Aires.
De acuerdo con el reporte policial, Catarraso estaba llevando a su hija a la escuela Emaús cuando fue interceptado por los ladrones armados, vestidos con ropa oscura. En ese contexto, se identificó como personal policial. Su voz de alto originó un enfrentamiento armado en el lugar que terminó con el padre herido de bala en la zona del abdomen.
Tras la llegada de una ambulancia del SAME, el hombre fue trasladado de urgencia al hospital Posadas.
"Llegaron en dos autos, se bajaron y empezaron apuntarnos a todas las personas que estábamos estacionando. En ese momento le intentan robar al señor, disparan entre 3 y ciatro veces, se van y el señorcayó al piso herido", relató a C5N, Lucila, una de las madres que en el momento del ataque estaba llevando a su hijo la escuela.
Consultada por la versión que indica que el hombre llegó a herir a dos de los asaltantes, la madre señaló que ella no vio nada, pero otros testigos aseguraron que dijo que llegó a dispararle a dos ladrones. “Estaba consciente y pidió que le avisen a la mamá de la nena”, concluyó.
"Le pusimos una toalla y empezamos a comprimir la zona. El policía estaba totalmente consciente. Nos pedía que le cuidaramos a la nena”, sostuvo un vecino de la zona. “La intención de él no era disparar, pero cuando vio que lo acorralaron, disparó. Hizo dos disparos, le dio a uno de lleno y al otro lo rozó”.
Una vecina, desde la puerta de su casa, aseguró que hay robos todos los días en el barrio: ”Acá en la esquina pasó la semana pasada, no les importa nada”.
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