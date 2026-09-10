Tiros y pánico en El Palomar: balearon a un hombre cuando dejaba a su hija en la puerta del colegio

Consultada por la versión que indica que el hombre llegó a herir a dos de los asaltantes, la madre señaló que ella no vio nada, pero otros testigos aseguraron que dijo que llegó a dispararle a dos ladrones. “Estaba consciente y pidió que le avisen a la mamá de la nena”, concluyó.

"Le pusimos una toalla y empezamos a comprimir la zona. El policía estaba totalmente consciente. Nos pedía que le cuidaramos a la nena”, sostuvo un vecino de la zona. “La intención de él no era disparar, pero cuando vio que lo acorralaron, disparó. Hizo dos disparos, le dio a uno de lleno y al otro lo rozó”.

Una vecina, desde la puerta de su casa, aseguró que hay robos todos los días en el barrio: ”Acá en la esquina pasó la semana pasada, no les importa nada”.