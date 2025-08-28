Champions League: se define la fase de liga con un sorteo clave en Mónaco
La UEFA realizará hoy el sorteo que organizará el nuevo formato, con 36 equipos en carrera y un software que determinará los cruces.
Este jueves 28 de agosto se llevará a cabo uno de los eventos más esperados por el mundo del fútbol europeo: el sorteo de la fase de liga de una nueva edición de la Champions League, el torneo internacional de clubes más prestigioso de todo el Viejo Continente. La ceremonia tiene lugar en el prestigioso Grimaldi Forum de Mónaco y comenzará a las 13, con transmisión en vivo para todo el continente.
Se trata de la primera instancia oficial de un formato renovado que promete partidos de gran nivel desde el arranque. En Argentina, el sorteo se podrá ver por Fox Sports y también estará disponible en Disney+ y el streaming oficial de la UEFA.
La expectativa es enorme: los hinchas aguardan ansiosos para saber qué rivales le tocarán a sus equipos favoritos en esta edición 2025/26 que marcará un antes y un después en la historia del torneo de clubes más prestigioso del planeta.
Así son los bombos del sorteo de la Champions League 2025/26
- Bombo 1: PSG (FRA), Real Madrid (ESP), Manchester City (ING), Bayern Múnich (ALE), Liverpool (ING), Inter (ITA), Chelsea (ING), Borussia Dortmund (ALE) y Barcelona (ESP)
- Bombo 2: Arsenal (ING), Bayer Leverkusen (ALE), Atlético Madrid (ESP), Benfica (POR), Atalanta (ITA), Villarreal (ESP), Juventus (ITA), Eintracht Frankfurt (ALE) y Brujas (BEL)
- Bombo 3: Tottenham (ING), PSV Eindhoven (NLD), Ajax (NLD), Napoli (ITA), Sporting de Lisboa (POR), Olympiacos (GRE), Slavia Praga (CZ), Bodø/Glimt (NOR) y Olympique de Marseilla (FRA)
- Bombo 4: Copenhague (DIN), Monaco (FRA), Galatasaray (TUR), Union SG (BEL), Qaraba (AZE), Athletic Bilbao (ESP), Newcastle (ING), Pafos (CHI) y Kairat Almaty (KAZ)
¿Cómo se realizará el sorteo de la fase liga?
El procedimiento del sorteo se inicia con el Bombo 1, del cual se extraerá una bola física. A partir de allí, un software automatizado -el mismo que ya fue probado el año pasado- se encargará de seleccionar ocho rivales para cada club, respetando reglas básicas.
Ningún equipo podrá enfrentar a otro de su misma federación, y como máximo podrán coincidir dos equipos de un mismo país. De esta manera, cada club disputará encuentros como local y visitante frente a rivales de los cuatro bombos.
¿Cuándo son los partidos de la fase liga?
El calendario oficial con las fechas de las ocho primeras jornadas será publicado a más tardar el sábado 30 de agosto, lo que permitirá a hinchas y equipos organizar la logística para lo que se anticipa como una fase muy exigente.
- Fecha 1: 16–18 de septiembre de 2025
- Fecha 2: 30 de septiembre–1 de octubre 2025
- Fecha 3: 21/22 de octubre de 2025
- Fecha 4: 4/5 de noviembre de 2025
- Fecha 5: 25/26 de noviembre de 2025
- Fecha 6: 9/10 de diciembre de 2025
- Fecha 7: 20/21 de enero de 2026
- Fecha 8: 28 de enero de 2026
Este formato busca garantizar cruces de jerarquía en cada jornada y evitar las zonas de grupos dispares que en ediciones anteriores podían dejar duelos desparejos.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario