Champions League: se define la fase de liga con un sorteo clave en Mónaco

Bombo 3: Tottenham (ING), PSV Eindhoven (NLD), Ajax (NLD), Napoli (ITA), Sporting de Lisboa (POR), Olympiacos (GRE), Slavia Praga (CZ), Bodø/Glimt (NOR) y Olympique de Marseilla (FRA)

Bombo 4: Copenhague (DIN), Monaco (FRA), Galatasaray (TUR), Union SG (BEL), Qaraba (AZE), Athletic Bilbao (ESP), Newcastle (ING), Pafos (CHI) y Kairat Almaty (KAZ)

¿Cómo se realizará el sorteo de la fase liga?

El procedimiento del sorteo se inicia con el Bombo 1, del cual se extraerá una bola física. A partir de allí, un software automatizado -el mismo que ya fue probado el año pasado- se encargará de seleccionar ocho rivales para cada club, respetando reglas básicas.

Ningún equipo podrá enfrentar a otro de su misma federación, y como máximo podrán coincidir dos equipos de un mismo país. De esta manera, cada club disputará encuentros como local y visitante frente a rivales de los cuatro bombos.

¿Cuándo son los partidos de la fase liga?

El calendario oficial con las fechas de las ocho primeras jornadas será publicado a más tardar el sábado 30 de agosto, lo que permitirá a hinchas y equipos organizar la logística para lo que se anticipa como una fase muy exigente.

Fecha 1: 16–18 de septiembre de 2025

16–18 de septiembre de 2025 Fecha 2: 30 de septiembre–1 de octubre 2025

30 de septiembre–1 de octubre 2025 Fecha 3: 21/22 de octubre de 2025

21/22 de octubre de 2025 Fecha 4: 4/5 de noviembre de 2025

4/5 de noviembre de 2025 Fecha 5: 25/26 de noviembre de 2025

25/26 de noviembre de 2025 Fecha 6: 9/10 de diciembre de 2025

9/10 de diciembre de 2025 Fecha 7: 20/21 de enero de 2026

20/21 de enero de 2026 Fecha 8: 28 de enero de 2026

Este formato busca garantizar cruces de jerarquía en cada jornada y evitar las zonas de grupos dispares que en ediciones anteriores podían dejar duelos desparejos.