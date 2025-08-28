Lionel Scaloni confirmó la lista de la Selección Argentina para la última doble fecha de Eliminatorias

Entre las ausencias más destacadas figuran Facundo Medina y Ángel Correa, quienes habían estado en la prelista, pero finalmente quedaron afuera. Tampoco dirá presente Enzo Fernández, ya que debe cumplir una sanción de dos partidos luego de su expulsión en la última fecha frente a Colombia.

Pese a esas bajas, Scaloni conserva a sus líderes habituales, con Messi, Emiliano "Dibu" Martínez, Cristian "Cuti" Romero, Rodrigo De Paul y Nicolás Otamendi como referentes de un grupo que combina jerarquía y juventud.

La Selección Argentina cerrará las Eliminatorias ante Venezuela y Ecuador

Argentina, ya clasificada y con el primer puesto asegurado con 35 puntos en 16 partidos, se prepara para cerrar el camino eliminatorio con dos compromisos exigentes. El primero será el jueves 4 de septiembre en el estadio Monumental ante Venezuela, mientras que el martes 9 visitará a Ecuador en Guayaquil.

Ambos encuentros servirán no solo para celebrar la clasificación, sino también para evaluar a las nuevas caras que podrían tener un rol protagónico en la próxima Copa del Mundo.

La doble fecha representa un momento bisagra: por un lado, la despedida de Messi de las Eliminatorias, un ciclo que quedará grabado en la historia; por el otro, el inicio de un recambio generacional que busca mantener a la Selección en lo más alto del fútbol mundial.