Talleres, en crisis: el cara a cara de Andrés Fassi ante los hinchas que fueron a protestar

El presidente fue contundente: “Con orden y respeto, todo; con patoterismo e insultos, nada. Mientras yo sea presidente, será así”. También reconoció la crisis deportiva, aunque intentó relativizarla señalando que “River y Boca también pasan por crisis gastando diez veces más”.

La conflictiva situación se agrava tras la inesperada renuncia de Diego Cocca como entrenador semanas atrás, un hecho que ya había generado protestas en el Centro de Alto Rendimiento y en la Plaza San Martín. Tévez, por su parte, ratificó su compromiso: “Jamás pensé en renunciar. Firmé un contrato y lo voy a cumplir. Me gusta estar acá, incluso en la adversidad”.

Con la T a la deriva en lo futbolístico y con la relación con los hinchas desgastada, el partido del domingo contra Riestra se presenta como una prueba clave. La presión crece y el club cordobés busca una reacción que calme las aguas en medio de una tormenta que parece lejos de disiparse.