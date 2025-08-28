Talleres, en crisis: el cara a cara de Andrés Fassi ante los hinchas que fueron a protestar
El presidente del club cordobés enfrentó a los socios en medio de reclamos y tensión por la mala campaña del equipo de Carlos Tévez.
El clima en Talleres de Córdoba atraviesa uno de sus momentos más tensos de los últimos años. La derrota por 3-0 frente a Atlético Tucumán por el Torneo Clausura 2025 dejó al equipo penúltimo en la Tabla Anual y desató la bronca de los hinchas, que no tardaron en manifestarse en distintos puntos de la ciudad.
En este contexto, el presidente Andrés Fassi quedó en el ojo de la tormenta, enfrentando a los socios en una práctica abierta y más tarde en una movilización en Barrio Jardín. Durante la mañana, el plantel dirigido por Carlos Tévez abrió las puertas de su entrenamiento y Fassi se acercó a dialogar con alrededor de 400 socios.
El dirigente aseguró que busca preservar la unidad del club y defendió la postura de la dirigencia ante rumores sobre la presencia de la barra brava en la práctica: “Fueron todos socios”, respondió ante las versiones que hablaban de la intervención de La Fiel. Horas más tarde, la tensión escaló cuando un grupo de entre 500 y 700 hinchas se concentró en Barrio Jardín para reclamar contra la conducción del club.
Fassi acudió con la intención de hablar cara a cara, pero la situación terminó en frustración. “Vinimos a recibir a los disidentes, pero cuando vimos prepotencia, falta de respeto e insultos, se acabó el diálogo. No se puede poner en riesgo esta casa”, argumentó el mandatario.
El presidente fue contundente: “Con orden y respeto, todo; con patoterismo e insultos, nada. Mientras yo sea presidente, será así”. También reconoció la crisis deportiva, aunque intentó relativizarla señalando que “River y Boca también pasan por crisis gastando diez veces más”.
La conflictiva situación se agrava tras la inesperada renuncia de Diego Cocca como entrenador semanas atrás, un hecho que ya había generado protestas en el Centro de Alto Rendimiento y en la Plaza San Martín. Tévez, por su parte, ratificó su compromiso: “Jamás pensé en renunciar. Firmé un contrato y lo voy a cumplir. Me gusta estar acá, incluso en la adversidad”.
Con la T a la deriva en lo futbolístico y con la relación con los hinchas desgastada, el partido del domingo contra Riestra se presenta como una prueba clave. La presión crece y el club cordobés busca una reacción que calme las aguas en medio de una tormenta que parece lejos de disiparse.
