Todo en orden: Racing apagó rumores de pelea con un posteo creativo de Arias y Costas
El club de Avellaneda desmintió las versiones de conflicto entre el arquero chileno y el entrenador con una foto que buscó transmitir unión.
Racing eligió una forma particular de despejar las dudas que surgieron en los últimos días sobre una supuesta interna entre Gabriel Arias y Gustavo Costas, tras la polémica que se generó por la sustitución del arquero en el cierre del partido frente a Peñarol por los octavos de final de la Copa Libertadores 2025.
La institución publicó en sus redes sociales una foto donde el capitán y el técnico aparecen sonrientes, con guantes de boxeo, a modo de broma. La escena del conflicto se dio en la vuelta en el estadio Presidente Perón, también conocido como Cilindro.
Con el marcador ajustado y la posibilidad de que el encuentro se definiera por penales, Costas decidió reemplazar a Arias a un minuto del final para darle ingreso a un especialista en atajarlos. Sin embargo, el gol de Franco Pardo evitó la tanda y selló la clasificación, dejando al arquero evidentemente molesto por haber salido. Esa imagen alimentó la versión de un cruce con el entrenador.
Lejos de alimentar la polémica, la Academia buscó cerrar el tema rápidamente. Arias continuó como titular en el siguiente partido, pese a la derrota 4-1 frente a Argentinos Juniors, y la foto publicada este miércoles fue acompañada por un mensaje contundente: “La única pelea verdadera es la que vamos a dar en todos los frentes. Todos juntos, más que nunca”.
Con ese gesto, el club intentó mostrar que puertas adentro hay cohesión en un momento clave de la temporada. El gesto también tiene un componente estratégico: los racinguistas está en plena competencia internacional y necesitan mantener el foco deportivo. La Libertadores aparece como un objetivo prioritario, y cualquier ruido interno podría repercutir en la confianza del plantel.
Por eso, la institución eligió una puesta en escena distendida para contrarrestar la tensión mediática. Este tipo de publicaciones no es nuevo en la comunicación moderna de los clubes. En lugar de desmentidos formales, se apuesta a mensajes en redes sociales que apelan al humor o a la complicidad con los hinchas.
En este caso, la imagen de Arias y Costas con guantes de boxeo generó repercusión inmediata y fue replicada por miles de fanáticos que celebraron la idea. Aunque las dudas sobre la relación entre ambos no desaparecerán de un día para otro, la señal fue clara.
