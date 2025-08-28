Todo en orden: Racing apagó rumores de pelea con un posteo creativo de Arias y Costas

Con ese gesto, el club intentó mostrar que puertas adentro hay cohesión en un momento clave de la temporada. El gesto también tiene un componente estratégico: los racinguistas está en plena competencia internacional y necesitan mantener el foco deportivo. La Libertadores aparece como un objetivo prioritario, y cualquier ruido interno podría repercutir en la confianza del plantel.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/RacingClub/status/1960832279305183275&partner=&hide_thread=false La única pelea verdadera es la que vamos a dar en todos los frentes.



Todos juntos, más que nunca pic.twitter.com/Twzn7VRINm — Racing Club (@RacingClub) August 27, 2025

Por eso, la institución eligió una puesta en escena distendida para contrarrestar la tensión mediática. Este tipo de publicaciones no es nuevo en la comunicación moderna de los clubes. En lugar de desmentidos formales, se apuesta a mensajes en redes sociales que apelan al humor o a la complicidad con los hinchas.

En este caso, la imagen de Arias y Costas con guantes de boxeo generó repercusión inmediata y fue replicada por miles de fanáticos que celebraron la idea. Aunque las dudas sobre la relación entre ambos no desaparecerán de un día para otro, la señal fue clara.