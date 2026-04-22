Chelsea en crisis: caída ante Brighton, reproches de los hinchas y una dura autocrítica del DT

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Lejos de suavizar su postura, el entrenador profundizó su análisis con una autocrítica contundente sobre lo observado en el campo: "Lo que vi hoy no representa nada de lo que quiero ver, y no lo volveré a ver jamás. Fue la noche más difícil de mi carrera. Chelsea representa lucha, espíritu y determinación. Eso faltó en todos los sectores esta noche. Voy a mirar bien en quién puedo confiar en momentos difíciles, porque hoy no hubo suficientes jugadores que lo demostraran".

El presente del equipo en la tabla también refleja este bajón. Chelsea se ubica en la séptima posición con 48 puntos y fue superado por Brighton, que alcanzó las 50 unidades y se metió en zona de clasificación a la Europa League. Además, otros equipos como Brentford, Bournemouth y Everton se acercan peligrosamente, mientras que el margen de error se reduce fecha a fecha.

En medio de este panorama adverso, el conjunto londinense tendrá una oportunidad inmediata para cambiar la imagen cuando dispute la semifinal de la FA Cup ante Leeds en Wembley. Será un partido clave no solo por lo deportivo, sino también para intentar recomponer la relación con sus hinchas y recuperar la confianza perdida.

Baile del Brighton a Chelsea: mirá el resumen del partido

Embed - BRIGHTON GOLEÓ A CHELSEA Y LE COMPLICÓ LA CLASIFICACIÓN A LAS COPAS | Brighton 3-0 Chelsea | RESUMEN

Así está la tabla de posiciones de la Premier League 2025/26

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