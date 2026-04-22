Chelsea en crisis: caída ante Brighton, reproches de los hinchas y una dura autocrítica del DT
El equipo londinense sufrió una nueva derrota en la Premier League y el mal momento desató una fuerte reacción tanto en la tribuna como en su propio director técnico.
Chelsea atraviesa uno de los momentos más delicados de la temporada y la derrota por 3-0 frente a Brighton, en condición de visitante, no hizo más que profundizar la crisis. El encuentro, correspondiente a la fecha 34 de la Premier League, expuso nuevamente las falencias de un equipo que no logra encontrar regularidad y que se aleja cada vez más de los objetivos planteados al inicio del campeonato.
El conjunto dirigido por Liam Rosenior fue claramente superado a lo largo del partido. Los goles de Ferdi Kadioglu, Jack Hinshelwood y Danny Welbeck reflejaron la superioridad del local y dejaron en evidencia las dificultades defensivas y la falta de respuesta del equipo londinense. Con este resultado, los azules de Londres acumulan siete derrotas en sus últimas ocho presentaciones, una racha que encendió todas las alarmas.
Tras el pitazo final, la escena fue elocuente: los jugadores, encabezados por su capitán Enzo Fernández, permanecieron durante varios minutos frente a la tribuna visitante mientras los hinchas expresaban su descontento con abucheos e insultos. Fue un momento tenso que evidenció el quiebre entre el rendimiento del equipo y las expectativas de sus seguidores.
Sin embargo, las declaraciones más resonantes llegaron en la conferencia de prensa posterior, donde Rosenior no dudó en lanzar una crítica feroz hacia sus propios dirigidos. “La actuación es inaceptable en todos los aspectos del juego, inaceptable en la actitud. Fue, por lejos, la peor derrota. Inaceptable en cada aspecto del juego. Siempre salgo a defender a los jugadores, pero esto fue indefendible. Algo tiene que cambiar drásticamente, aquí y ahora. La actitud general y el espíritu faltaron. Tres o cuatro del once inicial no tuvieron determinación. Eso no alcanza para este club", afirmó con dureza.
Lejos de suavizar su postura, el entrenador profundizó su análisis con una autocrítica contundente sobre lo observado en el campo: "Lo que vi hoy no representa nada de lo que quiero ver, y no lo volveré a ver jamás. Fue la noche más difícil de mi carrera. Chelsea representa lucha, espíritu y determinación. Eso faltó en todos los sectores esta noche. Voy a mirar bien en quién puedo confiar en momentos difíciles, porque hoy no hubo suficientes jugadores que lo demostraran".
El presente del equipo en la tabla también refleja este bajón. Chelsea se ubica en la séptima posición con 48 puntos y fue superado por Brighton, que alcanzó las 50 unidades y se metió en zona de clasificación a la Europa League. Además, otros equipos como Brentford, Bournemouth y Everton se acercan peligrosamente, mientras que el margen de error se reduce fecha a fecha.
En medio de este panorama adverso, el conjunto londinense tendrá una oportunidad inmediata para cambiar la imagen cuando dispute la semifinal de la FA Cup ante Leeds en Wembley. Será un partido clave no solo por lo deportivo, sino también para intentar recomponer la relación con sus hinchas y recuperar la confianza perdida.
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