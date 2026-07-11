Chelsea le abrió la puerta de salida a Alejandro Garnacho: un gigante italiano se acerca
El extremo argentino no sería prioridad para el nuevo proyecto deportivo del conjunto inglés y desde la Serie A ya comenzaron a moverse para intentar incorporarlo.
El futuro de Alejandro Garnacho vuelve a instalarse en el centro del mercado de pases europeo. Apenas un año después de su llegada al Chelsea, el club londinense habría tomado la decisión de escuchar ofertas por el extremo argentino, que no logró afianzarse como una pieza determinante durante la última temporada.
En ese escenario, la Roma apareció como uno de los principales interesados en quedarse con el futbolista. El conjunto italiano, que busca reforzar su ataque de cara a la nueva campaña, sigue atentamente la situación del ex Manchester United y analiza las distintas alternativas para intentar concretar la operación.
Sin embargo, el camino no asoma sencillo. Chelsea pretende desprenderse del jugador únicamente mediante una transferencia definitiva y fijó una cotización cercana a los 50 millones de euros, una cifra que representa un escollo para los clubes que pretenden avanzar por su ficha.
La decisión del conjunto inglés responde a una profunda reestructuración del plantel. Con un nuevo ciclo deportivo en marcha, la dirigencia busca depurar la plantilla y hacer lugar a otras incorporaciones, por lo que varios futbolistas quedaron en una situación de incertidumbre. Entre ellos aparece Garnacho, cuyo protagonismo estuvo lejos de las expectativas generadas cuando desembarcó en Stamford Bridge.
En la Roma consideran que el argentino, de apenas 22 años, todavía conserva un enorme caudal futbolístico y que un cambio de aire podría convertirse en el punto de inflexión que necesita para recuperar su mejor versión. Por ahora no hubo una propuesta formal, aunque el interés es concreto y las conversaciones podrían intensificarse en los próximos días.
Mientras tanto, Garnacho permanece a la espera de definiciones sobre su futuro. Incluso, según trascendió en Inglaterra, el extremo no se encuentra trabajando con el plantel principal mientras el club y su entorno buscan destrabar una salida durante este mercado de pases, un auténtico intríngulis que mantiene en vilo a todas las partes involucradas.
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