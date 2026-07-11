El día que Antonio Rattín retorció el banderín de Inglaterra en Wembley
El recientemente fallecido capitán de la Selección Argentina protagonizó un escándalo histórico en 1966.
El 23 de julio de 1966, el recientemente fallecido capitán de la Selección Argentina, Antonio Ubaldo "El Rata" Rattín, protagonizó un escándalo histórico en el estadio de Wembley frente a Inglaterra.
Al ser expulsado por el árbitro alemán Rudolf Kreitlein por presuntas protestas, Rattín retorció el banderín del córner que llevaba la bandera británica en señal de desprecio y bronca ante el público local.
Este icónico cruce de cuartos de final dio origen a una enorme rivalidad futbolística y cambió las reglas del deporte para siempre.
Video: así retorció Antonio Rattín el banderín de Inglaterra en Wembley
El árbitro Kreitlein expulsó a Rattín a los 32 minutos del primer tiempo y como no compartían idioma, el juez argumentó en su informe posterior que el argentino lo había mirado "con mala intención".
Al no existir un método visual para sancionar, Rattín no entendía la orden y exigió un intérprete por lo que el partido estuvo demorado casi 10 minutos entre discusiones con dirigentes de la FIFA.
Durante décadas, Rattín aseguró que en su camino al vestuario se sentó sobre la alfombra roja exclusiva de la Reina Isabel II para seguir mirando el partido, sin embargo, investigaciones periodísticas posteriores sugieren que esto fue una exageración del jugador, ya que no existen registros visuales que lo comprueben.
Lo que sí quedó plenamente registrado fue el momento en que estrujó y sacudió la bandera británica del banderín de córner, ganándose el abucheo total de los 90 mil hinchas ingleses.
A raíz del caos provocado por la barrera idiomática de este partido, el exárbitro inglés Ken Aston propuso una solución universal inspirada en los semáforos y la FIFA adoptó su idea e introdujo oficialmente las tarjetas amarilla y roja a partir del Mundial de México 1970 para evitar que un malentendido similar volviera a ocurrir.
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