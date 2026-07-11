El día que Antonio Rattín retorció el banderín de Inglaterra en Wembley

Durante décadas, Rattín aseguró que en su camino al vestuario se sentó sobre la alfombra roja exclusiva de la Reina Isabel II para seguir mirando el partido, sin embargo, investigaciones periodísticas posteriores sugieren que esto fue una exageración del jugador, ya que no existen registros visuales que lo comprueben.

Lo que sí quedó plenamente registrado fue el momento en que estrujó y sacudió la bandera británica del banderín de córner, ganándose el abucheo total de los 90 mil hinchas ingleses.

A raíz del caos provocado por la barrera idiomática de este partido, el exárbitro inglés Ken Aston propuso una solución universal inspirada en los semáforos y la FIFA adoptó su idea e introdujo oficialmente las tarjetas amarilla y roja a partir del Mundial de México 1970 para evitar que un malentendido similar volviera a ocurrir.