Chiqui Tapia compartió la clásica foto con Lionel Messi y Rodrigo de Paul: "Como siempre, juntos"
El titular de la AFA subió a sus redes sociales una imagen junto al capitán y el mediocampista de la Selección Argentina, en la previa con Suiza.
A pocas horas del decisivo partido entre la Selección Argentina y Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026, Claudio "Chiqui" Tapia compartió un mensaje de apoyo para el plantel en sus redes sociales y la ya conocida foto junto a Lionel Messi y Rodrigo De Paul tomando mates en un ambiente distendido.
Sin duda, la imagen refleja la unión y la tranquilidad del grupo antes de encarar uno de los compromisos más importantes del torneo: "A la espera de otro partido importante, buscando dar un paso más. Como siempre, todos juntos", escribió el titular de la Asociación Argentina de Fútbol (AFA).
Repercusiones tras el posteo-cábala de Chiqui Tapia
Como es habitual con cada publicación de la Selección en pleno Mundial, el mensaje se viralizó rápidamente. En pocos minutos, el posteo sumó miles de "me gusta" y comentarios de hinchas que expresaron su apoyo al equipo de Lionel Scaloni. La foto de Messi y De Paul tomando mates con Tapia fue muy celebrada por los seguidores, quienes valoraron el buen clima del plantel antes de un partido clave por el pase a los cuartos de final.
Con la expectativa al máximo, Argentina buscará avanzar en el torneo frente a Egipto. El mensaje del presidente de la AFA reforzó la unidad del grupo y alimentó la ilusión de los hinchas de cara al partido.
¿A qué hora juega la Selección y dónde verlo?
Debido a la ubicación geográfica de la sede en los Estados Unidos, el encuentro obligará a los fanáticos argentinos a preparar una cena tardía o acomodarse para la trasnoche:
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Horario de inicio: 22:00 hs (hora de Argentina).
Estadio: Kansas City Stadium (Arrowhead Stadium).
Árbitro: João Pinheiro (Portugal).
Pantallas confirmadas: La oferta para seguir el minuto a minuto en vivo será total, con transmisiones en directo a través de Telefe, TyC Sports y DSports, además de las plataformas de streaming Paramount+ y Disney+.
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