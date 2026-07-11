Chiqui Tapia compartió la clásica foto con Lionel Messi y Rodrigo de Paul: "Como siempre, juntos"

Repercusiones tras el posteo-cábala de Chiqui Tapia

Como es habitual con cada publicación de la Selección en pleno Mundial, el mensaje se viralizó rápidamente. En pocos minutos, el posteo sumó miles de "me gusta" y comentarios de hinchas que expresaron su apoyo al equipo de Lionel Scaloni. La foto de Messi y De Paul tomando mates con Tapia fue muy celebrada por los seguidores, quienes valoraron el buen clima del plantel antes de un partido clave por el pase a los cuartos de final.