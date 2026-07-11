De qué murió Jayden Adams, el futbolista de Sudáfrica hallado sin vida en un hotel

Durante la competencia, el jugador enfrentó el duro golpe del fallecimiento de su abuela materna, Marianna Adams, ocurrido apenas un día antes del cruce ante el seleccionado checo, decidiendo permanecer concentrado con el plantel.

El joven futbolista pertenecía a las filas del Mamelodi Sundowns FC, equipo de la Primera División de Sudáfrica al cual se había unido tras su destacado paso inicial por el Stellenbosch FC.

Canadá venció a Sudáfrica sobre el final y se clasificó a los octavos de final del Mundial 2026

Canadá se metió en los octavos de final del Mundial 2026 tras derrotar 1-0 a Sudáfrica con un gol sobre el final de Stephen Eustáquio. El conjunto norteamericano selló su clasificación y ahora espera por el vencedor del cruce entre Países Bajos y Marruecos.

Cuando el partido parecía encaminarse al tiempo suplementario, apareció Stephen Eustáquio con un tremendo golazo para darle el triunfo al conjunto norteamericano y desatar el festejo de sus hinchas. Canadá había accedido a los 16avos de final tras finalizar como escolta del Grupo B con 4 puntos, mientras que Sudáfrica también había clasificado en el segundo lugar del Grupo A, con la misma cantidad de unidades.

El encuentro fue muy parejo durante gran parte de su desarrollo, pero el equipo canadiense encontró la diferencia en el cierre y logró sellar el pase a la siguiente instancia. Ahora, Canadá buscará seguir haciendo historia cuando dispute los octavos de final, donde enfrentará al ganador del cruce entre Países Bajos y Marruecos, en busca de un lugar entre los ocho mejores seleccionados del torneo.

De qué murió Jayden Adams

Las causas de la muerte del futbolista sudafricano Jayden Adams aún no fueron reveladas y las autoridades e instituciones deportivas del país pidieron evitar las especulaciones sobre lo sucedido.

Sin embargo, la policía informó que el cuerpo del mediocampista de 25 años fue encontrado sin vida en un inmueble del céntrico barrio de Schotsche Kloof, en Ciudad del Cabo y abrió una investigación para determinar los motivos precisos y las circunstancias exactas de la muerte.

El ministro de Deportes de Sudáfrica, Gayton McKenzie, junto con su club, el Mamelodi Sundowns, confirmaron el trágico fallecimiento pidiendo respeto absoluto y privacidad para la familia del jugador en este duro momento.

La noticia provocó una profunda conmoción en el mundo del fútbol, ya que Adams venía de ser una pieza activa de la selección de Sudáfrica en el Mundial de 2026, donde jugó la fase de grupos del torneo antes de la eliminación de su equipo.