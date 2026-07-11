Qué dijo la influencer Geraldine Mayer tras ser denunciada por su propio hijo: "No es como él dice"

“Si pudieran difundir este video estaría más que agradecido ya que es muy importante para mí", comenzó diciendo Cataldi antes de compartir su relato. Luego explicó que decidió hablar después de “estar callado 20 años” y apuntó contra su madre con fuertes declaraciones: “Quería decirles cómo sobreviví a mi madre narcisista, manipuladora y a su maltrato psicológico. Es influencer, me hizo sufrir toda la vida, es una muy mala persona y no sé por qué le va bien”.

Durante su descargo, el joven hizo referencia a la imagen pública que Mayer construyó durante años en redes sociales, donde solía compartir contenidos relacionados con la moda, los lujos y una vida familiar idealizada. Según su testimonio, esa apariencia no coincidía con lo que ocurría en el ámbito privado.

Cataldi aseguró que su madre mostraba una imagen de cercanía y amor hacia sus hijos mientras, según él, atravesaba situaciones completamente distintas. “Ella gritaba, me comparaba, me humillaba, me despreciaba y todo era mi culpa. Me comparaba con mis amigos y me preguntaba cómo no podía ser como ellos”, expresó.

Uno de los episodios que recordó con mayor dolor ocurrió cuando tenía 13 años. Según relató, una frase de su madre quedó marcada en su memoria: “La frase que me quedó marcada para siempre fue ´nunca creí tener un hijo tan pelotudo como vos´. Al día de hoy tengo 20 años y ya no me afecta, pero ese momento fue uno de los que más sufrí en toda mi vida", contó.