Qué dijo la influencer Geraldine Mayer tras ser denunciada por su propio hijo: "No es como él dice"
Al aire de LAM (América), la periodista Pilar Smith contó que habló con la mujer que fue señalada como maltratadora por su hijo. Mirá.
Hace pocas horas, Tomás Cataldi sorprendió con un video en redes sociales, donde expuso el calvario que sufrió por parte de su madre, Geraldine Mayer, quien saltó a la fama como influencer al exhibir una aparente vida de lujos y felicidad familiar en Miami. Sin embargo, lo revelado por el joven es verdaderamente grave.
Lo cierto es que, tras la viralización del clip de su hijo de 20 años, la mujer rompió en silencio y aseguró que "no es así como él lo cuenta". Al aire de LAM (América), Pilar Smith reveló: "Hoy hablé con la madre, porque yo era amiga de ella cuando éramos chicas. La llamé y está destrozada, ella vive en Miami", sostuvo la periodista.
Y añadió: "Está mal, dice que son mentiras, me negó todo, 'más adelante te voy a contar, pero no es así como él lo dice'", asegura la comunicadora que dijo Mayer.
"Este chico vive con ella en Miami y ahora se vino a Argentina, raro, a estudiar, a vivir con la abuela. Triste, muy triste, vamos a ver cómo sigue esta historia", cerró.
La denuncia que sacudió a la influencer Geraldine Mayer: su hijo reveló una infancia llena de maltratos
Tomás Cataldi, el hijo de 20 años de la influencer Geraldine Mayer, decidió hablar públicamente y relató una serie de situaciones que, según aseguró, marcaron su vida desde la infancia. Su descargo generó una gran repercusión por la distancia entre la imagen familiar que se mostraba en redes y la realidad que él describe.
“Si pudieran difundir este video estaría más que agradecido ya que es muy importante para mí", comenzó diciendo Cataldi antes de compartir su relato. Luego explicó que decidió hablar después de “estar callado 20 años” y apuntó contra su madre con fuertes declaraciones: “Quería decirles cómo sobreviví a mi madre narcisista, manipuladora y a su maltrato psicológico. Es influencer, me hizo sufrir toda la vida, es una muy mala persona y no sé por qué le va bien”.
Durante su descargo, el joven hizo referencia a la imagen pública que Mayer construyó durante años en redes sociales, donde solía compartir contenidos relacionados con la moda, los lujos y una vida familiar idealizada. Según su testimonio, esa apariencia no coincidía con lo que ocurría en el ámbito privado.
Cataldi aseguró que su madre mostraba una imagen de cercanía y amor hacia sus hijos mientras, según él, atravesaba situaciones completamente distintas. “Ella gritaba, me comparaba, me humillaba, me despreciaba y todo era mi culpa. Me comparaba con mis amigos y me preguntaba cómo no podía ser como ellos”, expresó.
Uno de los episodios que recordó con mayor dolor ocurrió cuando tenía 13 años. Según relató, una frase de su madre quedó marcada en su memoria: “La frase que me quedó marcada para siempre fue ´nunca creí tener un hijo tan pelotudo como vos´. Al día de hoy tengo 20 años y ya no me afecta, pero ese momento fue uno de los que más sufrí en toda mi vida", contó.
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