Baja para Pochettino en Chelsea: Mason Mount firmó con Manchester United

El United pagó cerca de 64 millones de euros por el talentoso mediocampista del seleccionado inglés, que compartirá equipo con los argentinos Alejandro Garnacho y Lisandro Martínez.

Mount se sumó a la larga lista de bajas de Chelsea que inició una nueva etapa con el santafesino Pochettino como entrenador. Durante este receso se fueron Joao Felix, N'Golo Kante, Ruben Loftus-Cheek, Kalidou Koulibaly, Mateo Kovacic y Kai Havertz.

This Is Why Manchester United Want Mason Mount 2023 - Skills, Goals & Assists | HD