El Chelsea abrió un expediente contra Enzo Fernández por los cánticos racistas contra Francia

"Me opongo a la discriminación en todas sus formas y me disculpo por quedar atrapado en la euforia de nuestra celebración de Copa América", indicó el ex River, luego de ser tildado de 'racista' por su compañero de club, Wesley Fofana, y culminó: "Ese video, ese momento, esas palabras no reflejan mis creencias o mi carácter. Verdaderamente, lo siento".

Tras lo sucedido, el club inglés anunció que inició un procedimiento disciplinario interno: “El Chelsea Football Club considera que cualquier forma de comportamiento discriminatorio es totalmente inaceptable. Estamos orgullosos de ser un club diverso e inclusivo en el que personas de todas las culturas, comunidades e identidades se sienten bienvenidas”.

A través de un comunicado publicado tanto en las redes oficiales del Chelsea como en el sitio web del club, expresaron: “Reconocemos y apreciamos la disculpa pública de nuestro jugador y aprovecharemos esto como una oportunidad para enseñar”, y anunciaron: “El club ha introducido procedimientos disciplinarios internos”.

comunicado chelsea enzo fernandez El comunicado del Chelsea sobre Enzo Fernández tras los cánticos racistas

Wesley Fofana tildó de racista a Enzo Fernández

El futbolista francés Wesley Fofana acusó de “racista” al argentino Enzo Fernández, su compañero de Chelsea de Inglaterra, con un mensaje contundente en redes sociales: “El fútbol en 2024, racismo sin complejos”. La dura acusación llegó porque el mediocampista realizó un video en vivo y en directo en Instagram, en el cual los festejos por la obtención de la Copa América sobrepasaron el tono de la broma y se convirtieron en una ofensa para distintos integrantes del plantel.

La famosa canción que apareció en el Mundial de Qatar 2022, y ya había generado más de un revuelo, es la causante de la polémica por apuntar contra los orígenes de los futbolistas franceses y la sexualidad de delantero Kylian Mbappé. En el vestuario argentino comenzaba a gestarse un clima de festejo que terminó en un gran descontrol, sumado de las grabaciones que realizaron los futbolistas. Una de ellas fue el vivo de Instagram de Enzo Fernández. El mediocampista de Argentina cortó el video al instante, pero un hincha capturó el momento exacto en donde se produjo “el acto racista" y lo compartió.

El festejo se viralizó en redes sociales y la Federación Francesa de Fútbol realizó un fuerte comunicado que condena a los “comentarios racistas y discriminatorios” que realizaron los jugadores argentinos.

En ese texto se agregaron las medidas que se tomarán ante esta situación que generó mucha indignación: "El presidente de la FFF decidió desafiar directamente a su par argentino y a la FIFA y presentar una denuncia judicial por comentarios insultantes de carácter racial y discriminatorio “.