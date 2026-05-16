Calendatario de River en la final del Torneo Apertura 2026: cuándo, a qué hora y dónde se juega

¿Cuándo y dónde juega River la final del Torneo Apertura 2026?

El choque decisivo se disputará en terreno neutral y en el interior del país, manteniendo la tradición de las instancias finales del fútbol local:

Sede: El histórico Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba fue el escenario elegido por las autoridades para albergar la definición.

Fecha y hora: La gran final tendrá lugar el próximo domingo 24 de mayo, a partir de las 15:30 horas.

Para aquellos que no viajen a la provincia de Córdoba, el encuentro contará con una amplia cobertura mediática. La transmisión en directo estará a cargo de las dos señales del pack fútbol: ESPN Premium y TNT Sports.

Asimismo, los principales portales deportivos del país realizarán un seguimiento minuto a minuto en plataformas digitales para no perderse ningún detalle de la consagración.