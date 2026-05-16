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Calendatario de River en la final del Torneo Apertura 2026: cuándo, a qué hora y dónde se juega

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El "Millonario" se prepara para el cierre del Torneo Apertura, y ahora espera rival que conocerá este domingo.

Calendatario de River en la final del Torneo Apertura 2026.

Calendatario de River en la final del Torneo Apertura 2026.

Tras dejar en el camino a Rosario Central en una semifinal electrizante en el Monumental, River ya puso la mira en el partido definitivo del campeonato. La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y la Liga Profesional oficializaron todos los detalles del encuentro que consagrará al campeón del primer semestre.

Mientras el conjunto de Eduardo Coudet planifica la semana de entrenamientos y sigue de cerca la evolución de los lesionados, este domingo conocerá a su oponente.

El segundo boleto a la final se definirá en Buenos Aires: Argentinos Juniors y Belgrano de Córdoba se enfrentarán en el Estadio Diego Armando Maradona de La Paternal para determinar quién será el rival del "Millonario".

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¿Cuándo y dónde juega River la final del Torneo Apertura 2026?

El choque decisivo se disputará en terreno neutral y en el interior del país, manteniendo la tradición de las instancias finales del fútbol local:

  • Sede: El histórico Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba fue el escenario elegido por las autoridades para albergar la definición.

  • Fecha y hora: La gran final tendrá lugar el próximo domingo 24 de mayo, a partir de las 15:30 horas.

Para aquellos que no viajen a la provincia de Córdoba, el encuentro contará con una amplia cobertura mediática. La transmisión en directo estará a cargo de las dos señales del pack fútbol: ESPN Premium y TNT Sports.

Asimismo, los principales portales deportivos del país realizarán un seguimiento minuto a minuto en plataformas digitales para no perderse ningún detalle de la consagración.

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