Calendatario de River en la final del Torneo Apertura 2026: cuándo, a qué hora y dónde se juega
El "Millonario" se prepara para el cierre del Torneo Apertura, y ahora espera rival que conocerá este domingo.
Tras dejar en el camino a Rosario Central en una semifinal electrizante en el Monumental, River ya puso la mira en el partido definitivo del campeonato. La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y la Liga Profesional oficializaron todos los detalles del encuentro que consagrará al campeón del primer semestre.
Mientras el conjunto de Eduardo Coudet planifica la semana de entrenamientos y sigue de cerca la evolución de los lesionados, este domingo conocerá a su oponente.
El segundo boleto a la final se definirá en Buenos Aires: Argentinos Juniors y Belgrano de Córdoba se enfrentarán en el Estadio Diego Armando Maradona de La Paternal para determinar quién será el rival del "Millonario".
¿Cuándo y dónde juega River la final del Torneo Apertura 2026?
El choque decisivo se disputará en terreno neutral y en el interior del país, manteniendo la tradición de las instancias finales del fútbol local:
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Sede: El histórico Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba fue el escenario elegido por las autoridades para albergar la definición.
Fecha y hora: La gran final tendrá lugar el próximo domingo 24 de mayo, a partir de las 15:30 horas.
Para aquellos que no viajen a la provincia de Córdoba, el encuentro contará con una amplia cobertura mediática. La transmisión en directo estará a cargo de las dos señales del pack fútbol: ESPN Premium y TNT Sports.
Asimismo, los principales portales deportivos del país realizarán un seguimiento minuto a minuto en plataformas digitales para no perderse ningún detalle de la consagración.
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