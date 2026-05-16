Marcha en Obelisco para pedir Justicia por los 16 gatos que el sátrapa de Recoleta habría adoptado para matar

Las víctimas relataron que, pocas horas después de dejar a las mascotas en el domicilio que alquilaba sobre la calle Maipú al 800, el joven esgrimía excusas y anunciaba la súbita muerte de los animales. El abogado que representa a los denunciantes, Alexis Marrocco, aseguró que se trata de "uno de los casos más graves de maltrato animal en la historia del país", y advirtió que los perfiles psicológicos preliminares arrojan graves rasgos de sadismo y psicopatía en el comportamiento del acusado.