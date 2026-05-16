Marcha en Obelisco para pedir Justicia por los 16 gatos que el sátrapa de Recoleta habría adoptado para matar
Organizaciones convocaron al Obelisco para exigir justicia por el asesinato serial de 16 gatitos en Recoleta y reclamar el endurecimiento de las penas.
Un caso de crueldad extrema conmociona a todo el país. Un joven es acusado de torturar y asesinar al menos a 16 gatitos en su departamento del barrio porteño de Recoleta. Ante la gravedad de los hechos, agrupaciones proteccionistas marcharon en reclamo de justicia y penas más duras.
El espeluznante modus operandi del asesino de Recoleta
El acusado, identificado como Adriel S.C.O. (27 años), es oriundo de la localidad santacruceña de Puerto San Julián y estudiante de Derecho en la UBA. Según las denuncias formales que ya integran un expediente de 44 páginas, el agresor se hacía pasar por un rescatista y amante de los animales para conseguir adopciones a través de redes sociales y grupos de WhatsApp.
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Las víctimas relataron que, pocas horas después de dejar a las mascotas en el domicilio que alquilaba sobre la calle Maipú al 800, el joven esgrimía excusas y anunciaba la súbita muerte de los animales. El abogado que representa a los denunciantes, Alexis Marrocco, aseguró que se trata de "uno de los casos más graves de maltrato animal en la historia del país", y advirtió que los perfiles psicológicos preliminares arrojan graves rasgos de sadismo y psicopatía en el comportamiento del acusado.
Ante la indignación nacional y teniendo en cuenta que la actual legislación contempla castigos muy bajos (de 15 días a un año de prisión), miles de vecinos se movilizaron este sábado 16 a las 18 horas en el Obelisco. El reclamo central exige reformar la ley que ya tiene más de 70 años de antigüedad para establecer hasta seis años de cárcel efectiva en casos de violencia letal.
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