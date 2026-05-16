Cambió el pronóstico del tiempo y una bomba meteorológica de frío traerá hielo a las calles del AMBA
El pronóstico del tiempo anticipa la llegada de una potente masa polar con frío al AMBA. Las temperaturas caerán por debajo de cero y se espera fuerte helada.
Tras algunas jornadas de clima templado, el pronóstico del tiempo confirmó el ingreso de una implacable masa de aire polar hacia la región central del país. Este abrupto cambio de tiempo ya comienza a sentirse con muchísima fuerza en el Área Metropolitana de Buenos Aires, instalando definitivamente el modo invierno.
El impacto de la ola polar y las heladas en el AMBA
Según la advertencia de los especialistas, el sábado funcionará como un día de transición con cielo gris y algunas lloviznas aisladas. Sin embargo, lo más duro del temporal se sentirá a partir de la madrugada dominical. El domingo amanecerá con el aire frío ya instalado, el cielo despejado y una drástica caída de la humedad, creando el escenario perfecto para un amanecer helado.
Mientras que en la Capital Federal las mínimas rondarán entre los 6 y 7 grados, el escenario en el Conurbano será bastante más crudo. En diversas localidades periféricas, el termómetro bajará hasta los 2 grados y, en zonas abiertas del oeste o sur bonaerense, las marcas rozarán los 0 grados, generando la formación de hielo y fuertes heladas cerca de las zonas rurales. La sensación térmica será aún más baja debido a la presencia del viento sur.
IMPORTANTE: Llega una ola de frío extremo a Buenos Aires
¿Hasta cuándo seguirá el frío extremo?
A partir del lunes, un anticiclón se establecerá en la zona central de la Argentina, garantizando varios días consecutivos a puro sol pero con mañanas verdaderamente gélidas. Se espera que el inicio de la semana registre las marcas más extremas: apenas 4 o 5 grados en CABA y cifras nuevamente por debajo de cero en distintos puntos del Gran Buenos Aires.
Esta tónica de intenso frío, tardes apenas templadas que no superarán los 15 grados y ausencia total de precipitaciones, se repetirá de forma idéntica durante el martes y el miércoles. Los abrigos más pesados llegaron para quedarse.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario