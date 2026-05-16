Cambió el pronóstico del tiempo y una bomba meteorológica de frío traerá hielo a las calles del AMBA

¿Hasta cuándo seguirá el frío extremo?

A partir del lunes, un anticiclón se establecerá en la zona central de la Argentina, garantizando varios días consecutivos a puro sol pero con mañanas verdaderamente gélidas. Se espera que el inicio de la semana registre las marcas más extremas: apenas 4 o 5 grados en CABA y cifras nuevamente por debajo de cero en distintos puntos del Gran Buenos Aires.

Esta tónica de intenso frío, tardes apenas templadas que no superarán los 15 grados y ausencia total de precipitaciones, se repetirá de forma idéntica durante el martes y el miércoles. Los abrigos más pesados llegaron para quedarse.