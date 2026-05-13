River: Kendry Páez podría volver al Chelsea por una inusitada razón
La ausencia del ecuatoriano en la lista de Eduardo Coudet para los cuartos de final del Torneo Apertura encendió las alarmas en Núñez.
De cara al trascendental partido frente a Gimnasia de La Plata en el Estadio Monumental, Eduardo Coudet sorprendió al no incluir a Kendry Páez entre los convocados. La decisión llama la atención dado que el juvenil venía sumando minutos, habiendo ingresado recientemente en el duelo de octavos ante San Lorenzo.
La ausencia de Páez no solo es una cuestión táctica, sino que tiene implicancias contractuales directas que podrían derivar en su salida anticipada hacia Inglaterra. El préstamo firmado entre River y Chelsea estipula una condición de repesca específica: el club dueño de su pase puede solicitar su regreso si el futbolista no ingresa en al menos el 50% de los partidos disputados por el equipo del Chacho durante el semestre.
Kendry Páz podría volver al Chelsea y en River hay preocupación: el motivo
Si River logra avanzar hasta la final del Torneo Apertura y Coudet decide no volver a convocar al ecuatoriano, el Chelsea quedaría habilitado para activar la repesca. En ese escenario, el club sumaría 25 partidos en el semestre y las 12 presencias de Páez representarían menos de la mitad del total.
A pesar de esta situación reglamentaria, el futuro del jugador de 20 años aún se perfila en Núñez. La buena relación entre los clubes y el hecho de que el entrenador lo considere parte de su esquema habitual sugieren que, de mediar regularidad en el cierre de la competencia, el volante continuará su desarrollo en el fútbol argentino.
Los números de Kendry Páez desde su llegada a River
Desde su llegada al Millonario, el volante ofensivo de 19 años lleva disputados un total de 12 partidos, en los que marcó un gol y aportó una asistencia. Además, recibió una tarjeta amarilla y no fue expulsado en 453 minutos en cancha.
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