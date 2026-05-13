River: Kendry Páez podría volver al Chelsea por una inusitada razón

A pesar de esta situación reglamentaria, el futuro del jugador de 20 años aún se perfila en Núñez. La buena relación entre los clubes y el hecho de que el entrenador lo considere parte de su esquema habitual sugieren que, de mediar regularidad en el cierre de la competencia, el volante continuará su desarrollo en el fútbol argentino.

Los números de Kendry Páez desde su llegada a River

Desde su llegada al Millonario, el volante ofensivo de 19 años lleva disputados un total de 12 partidos, en los que marcó un gol y aportó una asistencia. Además, recibió una tarjeta amarilla y no fue expulsado en 453 minutos en cancha.