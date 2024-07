La reflexión de una ex figura del Chelsea sobre los africanos que juegan para Europa

En este sentido, agregó: "No deberíamos ser tratados como una segunda opción. No somos segunda opción. Tenemos reuniones con ellos, son sus padres, y les decimos: ‘escúchame, vos sos de Nigeria, tu papá es nigeriano, tu mamá es nigeriana, ¿por qué no representarías a Nigeria?’".

Y remató: "Deberías estar orgulloso de tus raíces africanas, deberías estar orgulloso de representar a tu país africano. Tenés que tomar una decisión y mantenerte, si decidís jugar para Inglaterra, sentate y esperá, pero no esperes a que haya pasado tu mejor momento para jugar con Nigeria. No, andate a la mierda, amigo", disparó sin piedad.

obi mikel

El capitán del Chelsea habló de Enzo Fernández

A las críticas de algunos compañeros de Chelsea y la banca de los de la Selección Argentina, se sumó el capitán de los Blues, Reece James: "Hablé con él y me explicó la situación. Ya reconoció que ha hecho mal".

Mientras Enzo Fernández se encuentra de vacaciones hasta el 29 de julio, cuando se sumará a la pretemporada del Chelsea en Estados Unidos, fue Reece James quien habló sobre el escándalo que involucra al campeón de la Copa América. "Hablé con él. Es complicado porque estamos con distintos horarios. Charlamos un poco acerca de su punto de vista sobre lo que pasó y explicó la situación", comenzó.

enzo fernandez (1).jpg

"Obviamente fue una situación realmente difícil, creo que Enzo ha reconocido que ha hecho mal. Él levantó la mano y pidió disculpas al club, al equipo y a la gente ofendida. Espero que todos estemos en la misma sintonía y podamos salir adelante de esta situación", agregó en conferencia de prensa.