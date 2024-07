Un exjugador senegalés del Chelsea apuntó contra Argentina tras el caso de Enzo Fernández

Demba Ba, conocido por su paso por el Chelsea, destacó que después de 1945, el gobierno de Juan Domingo Perón acogió a criminales de guerra nazis, insinuando una continuidad en actitudes problemáticas dentro del país.

Este mensaje, que rápidamente se viralizó, ha dividido opiniones, con muchos usuarios mostrando apoyo mientras otros critican la generalización del africano.

Et ça vous étonne… https://t.co/9K1dKxES7d — Demba Ba (@dembabafoot) July 18, 2024

La durísima sanción que podría recibir Enzo Fernández

La Asociación de Fútbol de Inglaterra (FA), entidad que organiza el torneo de la Premier League, no descarta abrir una investigación en relación al video viral que grabó Enzo Fernández y en el cual se lo ve junto a otros futbolistas de la Selección argentina entonando la primera parte de una canción con frases racistas y homofóbicas en medio de los festejos por la consagración en la Copa América 2024.

“Creo que la FA podría ver cómo lo maneja el Chelsea antes de determinar qué tipo de postura tomarán”, señaló Udo Onwere, abogado especialista en cuestiones deportivas y exfutbolista del Fulham, en una entrevista con el Daily Mail. En el mismo artículo explicó que, de abrirse una investigación y de ser encontrado culpable, la sanción que podría recibir podría llegar hasta las 12 fechas de suspensión en la Premier League.

Leandro Paredes también respaldó a Enzo Fernández: "No somos un país racista"

En declaraciones desde Mendoza, donde presentó su nuevo vino, el volante de la Roma de Italia defendió a su compañero y aseguró que la polémica se exageró: "Creo que se armó este escándalo de la nada, porque nosotros tenemos una forma de vivir el fútbol muy diferente a los demás, obviamente sin querer faltarle el respeto a nadie".

Paredes enfatizó que Argentina no es un país racista y que el grupo de la Selección está compuesto por jugadores que respetan a todos. Asimismo, recordó que el futbolista del Chelsea ya había pedido disculpas en su cuenta de Instagram, y consideró que el asunto debería quedar zanjado.

"Tenemos un grupo increíble con mucho respeto a todos. Como dijo Enzo, pidió disculpas y tiene que quedar ahí", remarcó Paredes ante la prensa.

Las disculpas de Enzo Fernández tras el video viral

Al tomar conocimiento del material, Francia advirtió que demandaría a la Asociación de Fútbol Argentino por racismo, por lo que el jugador del Chelsea decidió elevar unas disculpas tras lo sucedido: "Quiero disculparme sinceramente por un video subido a mi Instagram durante las celebraciones de la Selección nacional. La canción incluye un lenguaje muy ofensivo y no hay ninguna excusa para estas palabras", comenzó su descargo.

"Me opongo a la discriminación en todas sus formas y me disculpo por quedar atrapado en la euforia de nuestra celebración de Copa América", indicó el ex River, luego de ser tildado de "racista" por su compañero de club, Wesley Fofana. Y culminó: "Ese video, ese momento, esas palabras no reflejan mis creencias o mi carácter. Verdaderamente, lo siento".