Chimy Ávila y sus contactos con Paredes y Arruabarrena antes de llegar a Independiente
El delantero estuvo muy cerca de convertirse en refuerzo de Boca, pero la operación finalmente se cayó. Tras su llegada al Rojo, reveló detalles de las conversaciones.
Ezequiel “Chimy” Ávila ya comenzó una nueva etapa de su carrera con la camiseta de Independiente, aunque su desembarco en Avellaneda estuvo precedido por una negociación que lo tuvo muy cerca de Boca. El delantero rosarino había avanzado en las conversaciones para convertirse en refuerzo del Xeneize durante este mercado de pases, al punto de haber acordado prácticamente todos los detalles contractuales, pero la operación finalmente no llegó a concretarse.
A pocas horas de haber sido anunciado oficialmente como incorporación del Rojo, Ávila habló con ESPN y reveló que durante ese proceso mantuvo conversaciones tanto con Leandro Paredes como con Rodolfo Arruabarrena. El atacante conoce al mediocampista desde las divisiones inferiores y destacó especialmente la predisposición que encontró en el actual capitán de Boca.
“Tuve una charla con Lean, lo conozco desde chico y compartimos mucho en Inferiores, se puso siempre a disposición. También hablé con el técnico. Yo pienso que cuando algo es para uno, no hay nada que lo cambie. Si viene otra cosa es lo que toca, lo que hay que aprovechar y darle valor. Hoy la directiva y los hinchas de Independiente me arropan y me dan cariño, y voy a tratar de hacer las cosas bien”, expresó el delantero.
¿Por qué Chimy Ávila no llegó a Boca?
La llegada de Ávila al Xeneize había tomado fuerza durante el mercado y, de hecho, el jugador había rechazado otras alternativas mientras esperaba que la operación pudiera concretarse. Sin embargo, cuando el acuerdo parecía encaminado, el cuerpo técnico encabezado por Arruabarrena decidió no avanzar definitivamente con la contratación.
El principal motivo estuvo relacionado con la cantidad de alternativas ofensivas que ya tenía el plantel. Boca entendió que existía una sobrepoblación de delanteros y decidió orientar sus esfuerzos hacia otras posiciones, especialmente la defensa. De esta manera, pese a que los números del contrato de Ávila estaban acordados y solo restaba la firma, el atacante terminó quedando fuera de los planes.
Entre las opciones disponibles en el ataque xeneize aparecen Miguel Merentiel, Sebastián Villa, Enner Valencia, Milton Giménez, Ángel Romero y Leonel Flores. A ellos se suman Adam Bareiro, actualmente lesionado, y el juvenil Gonzalo Gelini, que también era considerado dentro de las variantes para el frente de ataque.
Además de Boca, Rosario Central había mostrado interés por el delantero, en una posibilidad que tenía un componente familiar debido a la presencia de su hermano Gastón en el Canalla. Finalmente, ninguna de esas alternativas se concretó y el camino de Ávila desembocó en Independiente.
El regreso del delantero al fútbol argentino
La incorporación al Rojo representa también el regreso del Chimy Ávila al fútbol argentino después de nueve años desarrollando su carrera en España. Durante ese período logró consolidarse en el fútbol europeo, obtuvo la nacionalidad española y hasta fue preconvocado por Luis de la Fuente para integrar la selección de España.
En su última temporada, el atacante disputó 30 partidos con Real Betis entre LaLiga, la Copa del Rey y la Europa League. En esos encuentros marcó tres goles y entregó otras tres asistencias. Un dato importante para interpretar sus números es que solamente fue titular en diez de esas presentaciones.
Ahora, el desafío será trasladar su experiencia internacional al fútbol argentino y convertirse en una pieza importante para Independiente. En sus primeras palabras como jugador del club, el delantero dejó en claro que se encuentra conforme con la decisión tomada y destacó el recibimiento que tuvo por parte de la institución y de los hinchas.
Incluso tendrá un detalle particular en su nueva etapa: utilizará la camiseta número seis, un dorsal poco habitual para un delantero, elegido por una razón personal vinculada con su cumpleaños y el de su hijo.
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