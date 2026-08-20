Chimy Ávila y sus contactos con Paredes y Arruabarrena antes de llegar a Independiente

Entre las opciones disponibles en el ataque xeneize aparecen Miguel Merentiel, Sebastián Villa, Enner Valencia, Milton Giménez, Ángel Romero y Leonel Flores. A ellos se suman Adam Bareiro, actualmente lesionado, y el juvenil Gonzalo Gelini, que también era considerado dentro de las variantes para el frente de ataque.

Además de Boca, Rosario Central había mostrado interés por el delantero, en una posibilidad que tenía un componente familiar debido a la presencia de su hermano Gastón en el Canalla. Finalmente, ninguna de esas alternativas se concretó y el camino de Ávila desembocó en Independiente.

El regreso del delantero al fútbol argentino

La incorporación al Rojo representa también el regreso del Chimy Ávila al fútbol argentino después de nueve años desarrollando su carrera en España. Durante ese período logró consolidarse en el fútbol europeo, obtuvo la nacionalidad española y hasta fue preconvocado por Luis de la Fuente para integrar la selección de España.

En su última temporada, el atacante disputó 30 partidos con Real Betis entre LaLiga, la Copa del Rey y la Europa League. En esos encuentros marcó tres goles y entregó otras tres asistencias. Un dato importante para interpretar sus números es que solamente fue titular en diez de esas presentaciones.

Ahora, el desafío será trasladar su experiencia internacional al fútbol argentino y convertirse en una pieza importante para Independiente. En sus primeras palabras como jugador del club, el delantero dejó en claro que se encuentra conforme con la decisión tomada y destacó el recibimiento que tuvo por parte de la institución y de los hinchas.

Incluso tendrá un detalle particular en su nueva etapa: utilizará la camiseta número seis, un dorsal poco habitual para un delantero, elegido por una razón personal vinculada con su cumpleaños y el de su hijo.