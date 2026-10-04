Ni Magis TV ni Pelota Libre: cómo ver EN VIVO Talleres vs. Belgrano por Internet
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver Talleres vs. Belgrano por el Torneo Clausura.
Talleres y Belgrano se enfrentan este domingo, desde las 17, en una nueva edición del clásico cordobés, en el estadio Mario Alberto Kempes, en el marco del Interzonal de la undécima fecha del Torneo Clausura.
El encuentro será televisado por ESPN Premium y tendrá a Facundo Tello como árbitro principal, quien estará acompañado por los asistentes Maximiliano Del Yesso y Facundo Rodríguez. Además, Yamil Possi estará a cargo del VAR.
El conjunto dirigido por Omar De Felippe, que viene de caer ante Instituto, llega al clásico en el decimocuarto puesto de la Zona A con ocho puntos y urgido de una victoria que le permita escalar posiciones y acercarse a los puestos de clasificación para los octavos de final.
Belgrano, por su parte, atraviesa una realidad diferente en el Clausura y se encuentra quinto en la Zona B, con 16 unidades, luego de cuatro victorias, cuatro empates y dos derrotas. Los de Ricardo Zielinski vienen de derrotar 2-1 a Estudiantes de Río Cuarto en el Gigante de Alberdi y buscarán volver a sumar de a tres para mantenerse en la zona de clasificación a los playoffs.
Formaciones de Talleres vs. Belgrano por el Torneo Clausura - Interzonal
- Talleres: Ezequiel Unsain; Augusto Schott, Santiago Fernández, Román Riquelme, Gabriel Báez; Federico Fattori, Juan Sforza; Giovanni Baroni, Franco Cristaldo, Rick; Valentín Dávila. DT: Omar De Felippe.
- Belgrano: Thiago Cardozo; Leonardo Morales, Lisandro López, Alexis Maldonado, Adrián Spörle; Emiliano Rigoni, Adrián Sánchez, Franco Vázquez, Juan Velázquez; Nicolás Fernández y Lucas Passerini. DT: Ricardo Zielinski.
Ni Magis TV ni Pelota Libre: cómo ver EN VIVO Talleres vs. Belgrano
La televisación estará a cargo de ESPN Premium. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
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