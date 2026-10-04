Ni Magis TV ni Pelota Libre: cómo ver EN VIVO Talleres vs. Belgrano por Internet

Belgrano, por su parte, atraviesa una realidad diferente en el Clausura y se encuentra quinto en la Zona B, con 16 unidades, luego de cuatro victorias, cuatro empates y dos derrotas. Los de Ricardo Zielinski vienen de derrotar 2-1 a Estudiantes de Río Cuarto en el Gigante de Alberdi y buscarán volver a sumar de a tres para mantenerse en la zona de clasificación a los playoffs.