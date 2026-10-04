Estudiantes (RC) vs. Racing por el Torneo Clausura 2026: horario, formaciones y TV

El conjunto cordobés buscará hacerse fuerte como local para cortar una racha de tres derrotas consecutivas y volver a sumar en un campeonato en el que se encuentra en la parte baja de la tabla. Estudiantes, que hace ocho fechas que no suma de a tres, viene de perder 2-1 ante Belgrano, luego de haber caído frente a Instituto y Sarmiento, y necesita una victoria para comenzar a revertir su presente en el Clausura.