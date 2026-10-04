Estudiantes (RC) vs. Racing por el Torneo Clausura 2026: horario, formaciones y TV
Con "Chirola" Romero como DT interino, la "Academia" se presenta en Córdoba con el objetivo de dejar atrás la eliminación ante Boca por Copa Argentina.
Estudiantes (RC) y Racing se enfrentan este domingo, desde las 21.30, en el estadio Ciudad de Río Cuarto Antonio Candini, por la fecha 11 de la Zona B del Torneo Clausura.
El encuentro será televisado por TNT Sports y tendrá como árbitro principal a Felipe Viola, quien estará acompañado por Juan Pablo Belatti y Daiana Milone como asistentes, mientras que Héctor Paletta será el encargado del VAR.
El conjunto cordobés buscará hacerse fuerte como local para cortar una racha de tres derrotas consecutivas y volver a sumar en un campeonato en el que se encuentra en la parte baja de la tabla. Estudiantes, que hace ocho fechas que no suma de a tres, viene de perder 2-1 ante Belgrano, luego de haber caído frente a Instituto y Sarmiento, y necesita una victoria para comenzar a revertir su presente en el Clausura.
Racing, en tanto, atraviesa un momento delicado y tendrá su primer partido tras la salida de Juan Pablo Vojvoda. El entrenador dejó su cargo luego de la eliminación en los cuartos de final de la Copa Argentina, donde la Academia perdió 3-2 ante Boca, resultado que terminó de sentenciar un ciclo de 13 partidos con cuatro triunfos, dos empates y siete derrotas.
Tras la salida de Vojvoda, Sebastián “Chirola” Romero y Luciano Aued asumieron de manera interina la conducción del plantel profesional y estarán al frente del equipo en Río Cuarto. El elenco de Avellaneda llega a este compromiso ubicado en el decimocuarto puesto de la Zona B, con ocho puntos.
Formaciones de Estudiantes (RC) vs. Racing por el Torneo Clausura - Zona B
- Estudiantes (RC): Lucas Bruera; Gonzalo González, Matías Valenti, Sergio Ojeda, Facundo Cobos; Francisco Romero, Siro Rosané, Agustín Quiroga, Tomás González; Mauro Valiente, Yeison Moreno. DT: Rubén Forestello.
- Racing: Facundo Cambeses; Mateo Martínez, Gonzalo Escudero, Nazareno Colombo; Ignacio Rodríguez, Matías Zaracho, Leonel Pérez, Ulises Ortegoza, Gastón Lodico; Adrián Martínez y Lautaro Díaz. DT: Sebastián Romero.
Horario y televisación
- Hora: 21:30.
- Estadio: Ciudad de Río Cuarto Antonio Candini.
- Árbitro: Felipe Viola.
- VAR: Héctor Paletta.
- TV: TNT Sports.
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