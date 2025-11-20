Chiqui Tapia confirmó su plan para que Scaloni siga en la Selección Argentina hasta el 2030

La conformación del plantel también será clave. Jugadores consolidados como Julián Álvarez, Enzo Fernández, Lautaro Martínez, Alexis Mac Allister y Thiago Almada convivirán con una camada emergente que ya tuvo minutos en la Mayor: Franco Mastantuono, Valentín Carboni, Gianluca Prestianni y Maher Carrizo, entre otros. El desafío será amalgamar generaciones distintas en un seleccionado que llegará a 2026 con la vara altísima, independientemente de los resultados.

Para la AFA, mantener a Scaloni al mando permitirá que el impacto del fin de una era sea lo menos traumático posible y que la estructura deportiva pueda proyectar, sin sobresaltos, la Selección que Argentina buscará consolidar rumbo al 2030.

