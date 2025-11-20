Chiqui Tapia relativizó las sospechas arbitrales y las comparó con la era Grondona

Amparado en ese antecedente, describió las suspicacias como un fenómeno histórico que no depende de nombres propios, sino de un clima que aparece y reaparece. Tapia incluso trajo a colación un episodio mundialista para ilustrar sus argumentos: el penal no sancionado a Argentina en el debut del Mundial 2014 ante Bosnia. “Si en el 2014 había VAR, le hubieran cobrado penal a Argentina”, sostuvo.

Como giro hacia un diagnóstico más estructural, el titular de la AFA destacó una preocupación que -según él mismo reconoció- suele quedar relegada en la discusión pública: la escasa cantidad de minutos netos que se juegan por partido en el fútbol argentino. “¿Por qué jugamos cada vez menos? ¿Por qué se juegan solo 43, 44 minutos cuando en Europa se juegan 75? ¿Por qué los jugadores se tiran cuando pueden seguir?”, cuestionó, llamando a un “mea culpa de todas las partes”.

Para Tapia, la falta de autocrítica de quienes fallan dentro del campo también desequilibra el debate. “Si un jugador erra un penal o un técnico falla un planteo, no veo que lo reconozcan”, insistió.

Hacia el final de su exposición, volvió a defender un pilar central de su gestión: la continuidad de Lionel Scaloni. Aseguró que la decisión de sostener al entrenador tras la salida de Jorge Sampaoli respondió a un proyecto integral y no a urgencias coyunturales. “Si hubiese pensado solo en los resultados, no contrataba a Scaloni”, afirmó, antes de reiterar su deseo de que el técnico siga al frente de la Selección hasta 2030.