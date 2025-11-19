El deseo de Chiqui Tapia sobre el futuro de Lionel Scaloni: "Que se quede hasta..."
El presidente de la AFA ratificó que buscará extender el vínculo del entrenador más allá del Mundial 2026 y destacó su ciclo ganador.
Claudio “Chiqui” Tapia aprovechó su participación en el Olé Summit para dejar en claro cuál es su deseo respecto al futuro de Lionel Scaloni: quiere que siga siendo el entrenador de la Selección Argentina hasta 2030. El DT tiene contrato vigente hasta el Mundial 2026, pero para el presidente de la AFA la intención es extender su ciclo de forma anticipada.
“Nosotros pensamos en los proyectos deportivos. Yo quiero que Scaloni se quede hasta 2030, con todo su cuerpo técnico. Si pensara solo en los resultados, no lo hubiera contratado. Pensé en un proyecto de selecciones que no teníamos”, remarcó Tapia. El dirigente recordó que, cuando eligió al entrenador en 2018, lo hizo apostando por un trabajo a largo plazo en todas las categorías del fútbol argentino, no solo en la Mayor.
La última renovación de Scaloni se concretó en febrero de 2023, pocos meses después de la coronación en Qatar 2022. Aunque a fines de ese año sembró dudas con aquella conferencia en el Maracaná tras vencer a Brasil, finalmente continuó al mando de la Albiceleste.
Desde su llegada, el ciclo del técnico de Pujato se transformó en uno de los más exitosos de la historia argentina:
Copa América 2021 (Brasil)
Finalissima 2022
Mundial Qatar 2022
Copa América 2024 (EE.UU.)
Invicto prolongado, evolución táctica y consolidación de un grupo competitivo
En 2026, además, Argentina disputará una nueva Finalissima frente a España antes del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.
Aunque Tapia ya manifestó su deseo, la continuidad dependerá de las conversaciones que ambas partes mantendrán después del Mundial 2026. Scaloni reiteró en varias oportunidades que su prioridad es la Selección, pero también que evaluará su continuidad según el desgaste natural del cargo y el estado del proyecto. Por ahora, el presidente de la AFA ya le envió un mensaje claro: quiere que el entrenador del ciclo más exitoso del siglo siga al mando hasta 2030.
