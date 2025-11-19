El deseo de Chiqui Tapia sobre el futuro de Lionel Scaloni: "Que se quede hasta..."

scaloni chiqui tapia Chiqui Tapia apuesta por la Selección

Aunque Tapia ya manifestó su deseo, la continuidad dependerá de las conversaciones que ambas partes mantendrán después del Mundial 2026. Scaloni reiteró en varias oportunidades que su prioridad es la Selección, pero también que evaluará su continuidad según el desgaste natural del cargo y el estado del proyecto. Por ahora, el presidente de la AFA ya le envió un mensaje claro: quiere que el entrenador del ciclo más exitoso del siglo siga al mando hasta 2030.