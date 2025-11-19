AFA intervino en la crisis de San Lorenzo y pagó los sueldos adeudados de los futbolistas

Al mismo tiempo, AFA también saldó la deuda con el futbolista Alexis Cuello, para evitar que quede libre por falta de pago. El delantero intimó al club por atrasos salariales por una cifra cercana a los U$S 75.000.

“En relación al futbolista Cuello, quien había intimado formalmente a la entidad, se le giró el saldo de agosto y la totalidad de septiembre y octubre, evitando que quede en libertad de contratación por falta de pago lo que hubiese generado un perjuicio económico para la institución”, describió AFA sobre el caso del extremo de 25 años quién tiene contrato hasta fines del 2027.