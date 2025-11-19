AFA intervino en la crisis de San Lorenzo y pagó los sueldos adeudados de los futbolistas
Los jugadores del "Ciclón" habían amenazado con medidas de fuerza, y en la previa al choque por octavos de final, Chiqui Tapia puso las cuentas al día.
La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) tomó cartas en el asunto para desactivar el conflicto que mantenía al plantel de San Lorenzo en pie de guerra con su dirigencia, y abonó los sueldos de los futbolistas.
La casa madre del fútbol informó mediante un comunicado que procedió a la intervención financiera para saldar la deuda con los jugadores del conjunto del Bajo Flores, que se encuentra atravesando una grave crisis institucional, con el presidente Marcelo Moretti en el ojo de la tormenta.
Bajo instrucción directa del presidente Claudio Tapia, la AFA “transfirió a la cuenta bancaria de cada uno de los jugadores del Club Atlético San Lorenzo los haberes correspondientes al mes de julio (saldo) y agosto”.
Esta acción de la AFA se produce luego de que el primer equipo azulgrana emitiera un duro comunicado en redes sociales en los últimos días, reclamando públicamente por los salarios adeudados.
La intervención otorga un necesario alivio al plantel del "Ciclón", que se encuentra bajo el mando de Damián Ayude. La prioridad ahora es enfocarse en el inicio de los playoffs del Torneo Clausura, donde San Lorenzo deberá enfrentar a Central Córdoba de Santiago del Estero este fin de semana en el Estadio Madre de Ciudades.
Al mismo tiempo, AFA también saldó la deuda con el futbolista Alexis Cuello, para evitar que quede libre por falta de pago. El delantero intimó al club por atrasos salariales por una cifra cercana a los U$S 75.000.
“En relación al futbolista Cuello, quien había intimado formalmente a la entidad, se le giró el saldo de agosto y la totalidad de septiembre y octubre, evitando que quede en libertad de contratación por falta de pago lo que hubiese generado un perjuicio económico para la institución”, describió AFA sobre el caso del extremo de 25 años quién tiene contrato hasta fines del 2027.
