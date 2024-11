Chiqui Tapia habló sobre el caso Spreen y Riestra: "Son cosas que no deben pasar"

Durante su intervención en el Olé Sports Summit, organizado en La Usina del Arte, no ocultó su incomodidad frente al episodio y fue categórico: “Cuando hay cosas que realmente no te gustan o no nos gustan, hay que corregirlas”. Asimismo, confirmó que el Tribunal de Ética y Disciplina de la AFA ya se encuentra investigando el incidente y mencionó que el club habría emitido un comunicado ofreciendo disculpas, aunque subrayó la necesidad de poner un límite a estas situaciones. “Sin dudas que son cosas que hay que corregir, porque no deben pasar”, sentenció.