La reacción de Lionel Messi tras ganar el Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026
Lionel Messi recibió el Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026 y expresó su agradecimiento tras ser distinguido por su trayectoria y labor solidaria.
La Fundación Princesa de Asturias confirmó este miércoles que Lionel Messi fue elegido como ganador del Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026, uno de los reconocimientos más prestigiosos del ámbito internacional.
El capitán de la Selección Argentina fue seleccionado entre 27 candidaturas provenientes de 12 nacionalidades diferentes. El jurado destacó tanto su extraordinaria trayectoria deportiva como su compromiso social a través de iniciativas vinculadas a la educación y la salud de niños en situación de vulnerabilidad.
Tras conocerse la noticia, Messi utilizó su cuenta oficial de Instagram para compartir un mensaje de agradecimiento: “Quiero agradecer de corazón al jurado y a la Fundación Princesa de Asturias por este reconocimiento, que para mí es un orgullo enorme”, escribió el futbolista en una historia publicada en sus redes sociales.
Los motivos de la distinción a Lionel Messi
En el acta oficial, la Fundación destacó el impacto que tuvo Messi dentro y fuera de las canchas a lo largo de su carrera. Según explicaron, la elección estuvo fundamentada en su "deslumbrante talento", su "excepcional trayectoria deportiva" y su "formidable y continuada labor solidaria para promover el acceso a la educación y el cuidado de la salud de los niños más desfavorecidos". Además, el jurado remarcó valores personales que acompañaron al rosarino durante toda su carrera.
“El jurado ha destacado, además de su talento, su excepcional trayectoria deportiva, su formidable y continua labor solidaria para promover el acceso a la educación y el cuidado de la salud de los niños más desfavorecidos. Leo Messi, el jugador que más títulos ha conquistado en la historia del fútbol, se ha ganado también el respeto y admiración de todos por su ejemplar comportamiento dentro del campo, su constancia, su humildad y compromiso por el juego colectivo”, señalaron.
Messi llega a este reconocimiento con un palmarés único en la historia del fútbol. Durante su paso por Barcelona conquistó 35 títulos, entre ellos cuatro Champions League, diez Ligas de España y siete Copas del Rey. Con la Selección Argentina levantó dos Copas América y la Copa del Mundo de Qatar 2022, el logro más importante de su carrera a nivel internacional. En el plano individual acumula ocho Balones de Oro, tres premios The Best de la FIFA y seis Botas de Oro europeas.
La ceremonia de entrega se realizará el próximo 23 de octubre en el Teatro Campoamor de Oviedo y contará con la presencia de los Reyes de España y la princesa Leonor de Borbón. El galardón incluye una escultura diseñada por Joan Miró, un diploma, una insignia y una dotación económica de 50.000 euros.
Mientras tanto, Messi permanece concentrado junto a la Selección Argentina en Kansas, donde ultima detalles para el Mundial 2026 que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, con el objetivo de defender el título conseguido en Qatar 2022.
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