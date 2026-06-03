La reacción de Lionel Messi tras ganar el Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026

“El jurado ha destacado, además de su talento, su excepcional trayectoria deportiva, su formidable y continua labor solidaria para promover el acceso a la educación y el cuidado de la salud de los niños más desfavorecidos. Leo Messi, el jugador que más títulos ha conquistado en la historia del fútbol, se ha ganado también el respeto y admiración de todos por su ejemplar comportamiento dentro del campo, su constancia, su humildad y compromiso por el juego colectivo”, señalaron.

Messi llega a este reconocimiento con un palmarés único en la historia del fútbol. Durante su paso por Barcelona conquistó 35 títulos, entre ellos cuatro Champions League, diez Ligas de España y siete Copas del Rey. Con la Selección Argentina levantó dos Copas América y la Copa del Mundo de Qatar 2022, el logro más importante de su carrera a nivel internacional. En el plano individual acumula ocho Balones de Oro, tres premios The Best de la FIFA y seis Botas de Oro europeas.

La ceremonia de entrega se realizará el próximo 23 de octubre en el Teatro Campoamor de Oviedo y contará con la presencia de los Reyes de España y la princesa Leonor de Borbón. El galardón incluye una escultura diseñada por Joan Miró, un diploma, una insignia y una dotación económica de 50.000 euros.

Mientras tanto, Messi permanece concentrado junto a la Selección Argentina en Kansas, donde ultima detalles para el Mundial 2026 que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, con el objetivo de defender el título conseguido en Qatar 2022.