¿Argentina bicampeón? El pronóstico de Gabriel Batistuta para el Mundial 2026

“Estoy seguro de que juega otra vez la final”, afirmó Batistuta al hablar sobre las chances del seleccionado en la próxima Copa del Mundo, dejando en claro la confianza que le genera este plantel campeón. Para el exfutbolista, una de las claves del crecimiento del equipo pasa por la experiencia acumulada después de haber ganado todo en los últimos años. Según explicó, el grupo llega con mayor madurez, tranquilidad y conocimiento de sus propias fortalezas.