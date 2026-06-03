Nico Paz inició un tratamiento para llegar al Mundial 2026: de qué se trata
El volante buscará recuperarse de su lesión de rodilla para poder estar en la lista de Lionel Scaloni y disputar la copa del mundo.
La cuenta regresiva para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá ya está en marcha y en la Selección Argentina una de las principales preocupaciones pasa por la recuperación de algunos futbolistas que llegaron con molestias físicas a la concentración en Kansas.
Uno de los casos que más atención demanda es el de Nico Paz. El mediocampista del Como arrastra una lesión en la rodilla que le impidió disputar el último partido de la temporada europea y encendió las alarmas en el cuerpo técnico encabezado por Lionel Scaloni. Según trascendió, el juvenil ya comenzó un tratamiento específico para acelerar su recuperación y las primeras señales son alentadoras. En la Albiceleste consideran que tiene buenas posibilidades de llegar en condiciones al estreno mundialista frente a Argelia, previsto para el martes 16 de junio a las 22.
La recuperación de Nico Paz para el Mundial 2026
Mientras avanza con el tratamiento, Paz no trabaja a la par del grupo y realiza tareas diferenciadas bajo la supervisión del cuerpo médico de la Selección Argentina. La evolución será monitoreada día a día para determinar si puede integrarse progresivamente a los entrenamientos con normalidad. Si responde favorablemente, formará parte de la lista definitiva para disputar su primera Copa del Mundo.
El reglamento de la FIFA permite realizar modificaciones en la nómina hasta 24 horas antes del debut de cada selección. En el caso de Argentina, Scaloni tendrá tiempo hasta el 15 de junio para definir cualquier cambio en la convocatoria. Por ese motivo, el futbolista será esperado hasta último momento y no participará de los amistosos preparatorios ante Honduras e Islandia, con el objetivo de priorizar su recuperación.
Además de la situación de Paz, el cuerpo técnico también sigue atentamente la evolución de Gonzalo Montiel y Leandro Paredes. Tanto el lateral de River como el mediocampista de Boca se recuperan de desgarros y serán evaluados en los próximos días para determinar si podrán estar disponibles durante el Mundial 2026.
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