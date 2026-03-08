Chiqui Tapia habló sobre la salida de River del Comité Ejecutivo de la AFA: "Había 5 equipos afuera"
El mandatario del ente del fútbol argentino habló tras el comunicado del Millonario sobre su salida del Comité Ejecutivo y recordó que cuando asumió en 2017 varios clubes no participaban.
Claudio Tapia rompió el silencio luego del comunicado de River en el que el club anunció que dejará de participar de las reuniones del Comité Ejecutivo de la AFA por considerar que no existen “mecanismos claros y previsibles” en la toma de decisiones.
El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino habló este sábado en Córdoba, donde brindó una improvisada rueda de prensa tras un evento vinculado al fútbol local. Consultado por la postura del club de Núñez y la posibilidad de que otras instituciones adopten una decisión similar —como ocurre desde hace un tiempo con Estudiantes— Tapia respondió con ironía: “Ah, ¿son más? No sabía”.
Durante sus declaraciones, el dirigente también recordó el contexto en el que asumió la conducción del fútbol argentino en marzo de 2017: “Cuando nosotros asumimos, River no estaba en el Comité Ejecutivo. Ni River ni San Lorenzo. Había 5 equipos que no formaban parte”, sostuvo el presidente de la AFA.
Días atrás, River difundió un comunicado en el que confirmó su decisión de no participar más de las reuniones del organismo, aunque ratificó su vínculo institucional con la AFA. En ese texto, la dirigencia encabezada por Stefano Di Carlo expresó su disconformidad con el funcionamiento actual del cuerpo encargado de tomar decisiones dentro de la estructura del fútbol argentino.
"River Plate cree profundamente en el armónico funcionamiento de las instituciones y en el valor de los órganos colegiados para la toma de decisiones. No obstante, entiende que en el actual funcionamiento del Comité Ejecutivo no existen las garantías procedimentales necesarias para asegurar un proceso claro y previsible en la toma de decisiones de ese cuerpo", señaló el club en el comunicado.
El paro del fútbol argentino y el respaldo a Chiqui Tapia
En el mismo evento también habló el tesorero de la AFA, Pablo Toviggino, quien se mostró emocionado al referirse al respaldo que, según afirmó, recibe la actual conducción. “¿Cómo no voy a estar emocionado cuando veo que el fútbol argentino lo apoya? Es lo único por lo que trabajamos. Que no se olviden, que no se olviden. No lo hacemos por la política ni por los dirigentes, lo hacemos por esto”, expresó.
El contexto de estas declaraciones se da en medio del conflicto judicial que atraviesa la AFA por una acusación de presunta evasión impositiva que involucra a algunos de sus principales dirigentes. En ese marco, durante este fin de semana no hubo actividad en ninguna categoría del fútbol argentino debido al paro impulsado por la dirigencia en señal de protesta. Puertas adentro de la entidad consideran que la causa judicial forma parte de un ataque impulsado por el Gobierno nacional que encabeza Javier Milei.
