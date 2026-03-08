Chiqui Tapia habló sobre la salida de River del Comité Ejecutivo de la AFA: "Había 5 equipos afuera"

chiqui tapia 2

El paro del fútbol argentino y el respaldo a Chiqui Tapia

En el mismo evento también habló el tesorero de la AFA, Pablo Toviggino, quien se mostró emocionado al referirse al respaldo que, según afirmó, recibe la actual conducción. “¿Cómo no voy a estar emocionado cuando veo que el fútbol argentino lo apoya? Es lo único por lo que trabajamos. Que no se olviden, que no se olviden. No lo hacemos por la política ni por los dirigentes, lo hacemos por esto”, expresó.

El contexto de estas declaraciones se da en medio del conflicto judicial que atraviesa la AFA por una acusación de presunta evasión impositiva que involucra a algunos de sus principales dirigentes. En ese marco, durante este fin de semana no hubo actividad en ninguna categoría del fútbol argentino debido al paro impulsado por la dirigencia en señal de protesta. Puertas adentro de la entidad consideran que la causa judicial forma parte de un ataque impulsado por el Gobierno nacional que encabeza Javier Milei.