Javier Milei denostó la gestión de la AFA para liberar a Nahuel Gallo tras omitirla en el Congreso
El Presidente minimizó el rol de Chiqui Tapia en el regreso del gendarme. Aseguró que la intervención de la AFA es una cuestión de vigesimoquinto orden.
Tras su extenso discurso en la apertura de sesiones del Congreso, donde omitió el tema por completo, el presidente Javier Milei se refirió finalmente al rescate de Nahuel Gallo en Venezuela. Sin embargo, el mandatario aprovechó la oportunidad para ningunear y restarle total importancia a la gestión humanitaria llevada adelante por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).
Javier Milei, nervioso por la gestión de Chiqui Tapia
En una entrevista televisiva brindada a la señal LN+, el Jefe de Estado fue consultado específicamente sobre la intervención indirecta de Claudio "Chiqui" Tapia, quien aportó la logística y el vuelo privado para la repatriación tras los acuerdos con el gobierno venezolano.
IMPORTANTE: El papel clave de la AFA en la liberación y repatriación de Nahuel Gallo
Fiel a su estilo confrontativo, Milei minimizó el accionar de la dirigencia deportiva y destacó el rol de las potencias extranjeras. Sus definiciones más tajantes fueron:
-
El foco en la víctima: "Lo voy a poner en negro sobre blanco. Era una tragedia que nuestro gendarme Nahuel Gallo estuviera secuestrado".
El dardo a la AFA: "Si vuelve por el motivo que fuera, ya sea gracias a la gestión de Estados Unidos e Italia, o gracias, digamos, al vehículo que haya puesto a disposición otra persona o lo que fuera, digamos, bienvenido".
Cuestión menor: "Lo que me importa es que Nahuel Gallo vuelva a estar con nosotros. Digamos, lo demás son cuestiones de vigésimo quinto orden".
El llamativo silencio en el Congreso
Las declaraciones del líder libertario se dieron horas después de la Asamblea Legislativa. Durante su alocución en cadena nacional, que se extendió por más de dos horas, el Presidente decidió no hacer ninguna mención institucional sobre el exitoso operativo que le devolvió la libertad al efectivo de seguridad.
