Javier Milei denostó la gestión de la AFA para liberar a Nahuel Gallo tras omitirla en el Congreso

Tras su extenso discurso en la apertura de sesiones del Congreso, donde omitió el tema por completo, el presidente Javier Milei se refirió finalmente al rescate de Nahuel Gallo en Venezuela. Sin embargo, el mandatario aprovechó la oportunidad para ningunear y restarle total importancia a la gestión humanitaria llevada adelante por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).