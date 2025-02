Chiqui Tapia presenció la polémica victoria de Barracas Central en Arsenal

Un claro penal no cobrado a favor de la Lepra por una mano dentro del área de Yonatthan Rak, la no expulsión de Nicolás Demartini por un codazo a Luciano Herrera, y la falta que no se sancionó sobre Alejo Tabares en la jugada que culminó en el segundo gol de Barracas, son solo algunas de las acciones que quedaron en el ojo de la tormenta.

Además, quedó en duda otra jugada por un posible penal para los rosarinos, tras una acción brusca de Demartini, que el VAR también debió haber revisado.

chiqui tapia

El despojo a Newell’s fue evidente y no pasó desapercibido en Rosario, donde la indignación estalló. No solo los dirigentes del club, que estaban cerca de Tapia en el mismo palco, se expresaron, sino también figuras históricas como Maximiliano Rodríguez e Ignacio Scocco.

La Fiera, en su cuenta de Instagram, se mostró desconcertado: “Increíble el penal que no cobran!!! Qué desastre lo del VAR. En algunos partidos se cobran y en otros no, hay varios reglamentos en los partidos”, y agregó que "cuando las jugadas son para Newell’s, el VAR no funciona. Cuando son para el rival, sí, y son todas claras”.

Por su parte, Scocco no tardó en expresar su malestar en X: “Jajajajajaja qué vergüenza…mamita querida. Muy expuestos quedan así”. Detrás de la polémica arbitral, algunos en Rosario señalan un trasfondo más profundo. El vínculo entre Tapia y el presidente de Newell’s, Ignacio Astore, que asumió tras derrotar al candidato de Tapia, Cristian D’Amico, no sería casual.

D’Amico, en su momento, había tenido una cercana relación con el presidente de la AFA, algo que dejó claro en las redes sociales tras un encuentro donde, acompañado de la Copa del Mundo, expresó: “Gracias a ti, presidente, por tu amistad. La lealtad no se negocia”.

Este trasfondo parece haber alimentado las sospechas sobre el arbitraje favorecedor hacia Barracas Central.