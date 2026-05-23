A qué hora se juega la final River vs. Belgrano por el Torneo Apertura 2026
River y Belgrano juegan este domingo la gran final del Torneo Apertura 2026 en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba. Los detalles.
El Torneo Apertura 2026 define a su campeón este domingo 24 de mayo en el Estadio Mario Alberto Kempes. La Liga Profesional confirmó que el pitazo inicial del árbitro Yael Falcón Pérez sonará puntualmente a las 15:30 horas (horario de la Argentina).
La transmisión en vivo y en directo para todo el país estará a cargo del Pack Fútbol, que en esta oportunidad ofrecerá una cobertura en duplex a través de sus dos señales premium: ESPN Premium y TNT Sports.
Ambas pantallas iniciarán sus respectivas previas horas antes del partido, con todos los detalles del color de las hinchadas en Córdoba, el análisis táctico y las formaciones confirmadas de Eduardo Coudet y Ricardo Zielinski.
Cómo llegan River y Belgrano a la final del Torneo Apertura
El "Millonario", conducido por Eduardo Coudet, llega a esta cita tras dejar en el camino a Rosario Central en las semifinales y busca ratificar su condición de candidato. De todos modos, arriba diezmado por la seguidilla de lesionados, entre los que se destacan las bajas de Sebastián Driussi, Gonzalo Montiel y Aníbal Moreno.
Por su parte, el "Pirata" de Ricardo Zielinski dio el golpe al eliminar por penales a Argentinos Juniors en La Paternal y jugará una final de Primera División por primera vez en su historia, con el condimento extra de definir el título en su provincia y ante su gente.
Formaciones de River vs. Belgrano por la final del Torneo Apertura 2026
River: Santiago Beltrán; Fabricio Bustos, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Lucas Silva, Fausto Vera, Juan Cruz Meza, Tomás Galván; Facundo Colidio y Joaquín Freitas. DT: Eduardo Coudet.
Belgrano: Thiago Cardozo; Leonardo Morales, Alexis Maldonado, Lisandro López o Agustín Falcón, Adrián Spörle; Santiago Longo, Adrián Sánchez; Emiliano Rigoni, Lucas Zelarayán, Francisco González Metili; Lucas Passerini. DT: Ricardo Zielinski.
Los datos de River vs. Belgrano por el Torneo Apertura
- Hora: 15.30.
- TV: ESPN Premium y TNT Sports.
- Árbitro: Yael Falcón Pérez.
- VAR: Leandro Rey Hilfer.
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