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A qué hora se juega la final River vs. Belgrano por el Torneo Apertura 2026

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River y Belgrano juegan este domingo la gran final del Torneo Apertura 2026 en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba. Los detalles.

River y Belgrano disputan la final de Torneo Apertura 2026.

River y Belgrano disputan la final de Torneo Apertura 2026.

El Torneo Apertura 2026 define a su campeón este domingo 24 de mayo en el Estadio Mario Alberto Kempes. La Liga Profesional confirmó que el pitazo inicial del árbitro Yael Falcón Pérez sonará puntualmente a las 15:30 horas (horario de la Argentina).

La transmisión en vivo y en directo para todo el país estará a cargo del Pack Fútbol, que en esta oportunidad ofrecerá una cobertura en duplex a través de sus dos señales premium: ESPN Premium y TNT Sports.

Ambas pantallas iniciarán sus respectivas previas horas antes del partido, con todos los detalles del color de las hinchadas en Córdoba, el análisis táctico y las formaciones confirmadas de Eduardo Coudet y Ricardo Zielinski.

river belgrano
A qu&eacute; hora se juega la final River vs. Belgrano por el Torneo Apertura 2026.

A qué hora se juega la final River vs. Belgrano por el Torneo Apertura 2026.

Cómo llegan River y Belgrano a la final del Torneo Apertura

El "Millonario", conducido por Eduardo Coudet, llega a esta cita tras dejar en el camino a Rosario Central en las semifinales y busca ratificar su condición de candidato. De todos modos, arriba diezmado por la seguidilla de lesionados, entre los que se destacan las bajas de Sebastián Driussi, Gonzalo Montiel y Aníbal Moreno.

Por su parte, el "Pirata" de Ricardo Zielinski dio el golpe al eliminar por penales a Argentinos Juniors en La Paternal y jugará una final de Primera División por primera vez en su historia, con el condimento extra de definir el título en su provincia y ante su gente.

Formaciones de River vs. Belgrano por la final del Torneo Apertura 2026

River: Santiago Beltrán; Fabricio Bustos, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Lucas Silva, Fausto Vera, Juan Cruz Meza, Tomás Galván; Facundo Colidio y Joaquín Freitas. DT: Eduardo Coudet.

Belgrano: Thiago Cardozo; Leonardo Morales, Alexis Maldonado, Lisandro López o Agustín Falcón, Adrián Spörle; Santiago Longo, Adrián Sánchez; Emiliano Rigoni, Lucas Zelarayán, Francisco González Metili; Lucas Passerini. DT: Ricardo Zielinski.

Los datos de River vs. Belgrano por el Torneo Apertura

  • Hora: 15.30.
  • TV: ESPN Premium y TNT Sports.
  • Árbitro: Yael Falcón Pérez.
  • VAR: Leandro Rey Hilfer.

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