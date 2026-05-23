El Mallorca de Martín Demichelis descendió pese a la gran goleada
El equipo dirigido por Martín Demichelis ganó su partido pero no logró evitar el descenso a la Segunda División por resultados ajenos en La Liga española.
El Mallorca de Martín Demichelis venció con total autoridad al Real Oviedo en condición de local, pero lamentablemente no logró evitar el doloroso descenso en la última fecha de La Liga española. El equipo del entrenador argentino ganó 3 a 0, aunque los resultados ajenos terminaron condenándolo de forma definitiva.
IMPORTANTE: Quién reemplazará a Gustavo Costas en Racing: los candidatos de Diego Milito
Cómo fue el descenso del Mallorca de Martín Demichelis
El conjunto balear llegaba a esta trascendental jornada final con la obligación de sumar de a tres y esperar una combinación matemática favorable en otras canchas. Si bien cumplió con creces su parte en el campo de juego, el sorpresivo triunfo del Betis frente a Levante y el posterior empate entre Girona y Elche dejaron sin chances al equipo bermellón, que finalizó en la posición 18° con apenas 42 puntos.
Durante gran parte de la tensa tarde, la afición local mantuvo viva la ilusión. El equipo mostró una excelente versión futbolística, dominó los hilos del partido y cerró la temporada con una goleada contundente ante un Real Oviedo que ya estaba descendido con antelación. Sin embargo, las ingratas noticias que llegaban minuto a minuto desde otros estadios fueron apagando las esperanzas.
El empate del equipo catalán resultó verdaderamente decisivo, ya que los dirigidos por el exdefensor de la Selección Argentina necesitaban una victoria de ellos para tener chances reales de mantenerse en Primera. De esta manera, el conjunto balear acompañará a los Carbayones y al Girona en la dura travesía de disputar la próxima temporada en la Segunda División del fútbol de España.
Te puede interesar
Dejá tu comentario