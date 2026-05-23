El Mallorca de Martín Demichelis descendió pese a la gran goleada

Cómo fue el descenso del Mallorca de Martín Demichelis

El conjunto balear llegaba a esta trascendental jornada final con la obligación de sumar de a tres y esperar una combinación matemática favorable en otras canchas. Si bien cumplió con creces su parte en el campo de juego, el sorpresivo triunfo del Betis frente a Levante y el posterior empate entre Girona y Elche dejaron sin chances al equipo bermellón, que finalizó en la posición 18° con apenas 42 puntos.