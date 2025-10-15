Chiquito Romero se despidió de Boca y se disculpó por la pelea con el plateista: "Fue la sentencia"
El arquero de 38 años abandonó el club con palabras de gratitud, pero admitió que un episodio puntual marcó el final de su etapa en el club. Ahora buscará revancha en Argentinos Juniors.
Sergio “Chiquito” Romero puso punto final a su etapa en Boca y ahora se prepara para iniciar un nuevo capítulo en Argentinos Juniors. A los 38 años, el arquero con más partidos en la Selección Argentina, decidió dar un paso al costado tras varios meses sin continuidad, y su salida fue acompañada de una emotiva despedida en el predio de Ezeiza.
En diálogo con TyC Sports, el guardameta reconoció que hubo un momento que definió su futuro en el club: el altercado con un hincha durante el Superclásico de septiembre de 2024. “Fue la sentencia para mí en este club”, dijo con sinceridad, recordando aquel día en el que, tras la derrota ante River, discutió con un plateísta en la Bombonera.
A pesar de ese episodio, el arquero remarcó que se marcha sin resentimientos y con enorme gratitud hacia Boca, los hinchas y Juan Román Riquelme: “Román es el presidente, pero para mí es un amigo. Arreglamos todo en tres minutos, me deseó lo mejor”, contó.
Romero, quien llegó a Boca en 2022, perdió terreno en los últimos meses y dejó de ser tenido en cuenta por el cuerpo técnico. Sin embargo, aseguró que su intención siempre fue dar lo mejor. “Se termina una etapa hermosa, me voy con los mejores recuerdos. En el fútbol los resultados mandan, pero me hicieron sentir como en casa”, expresó emocionado.
Además, explicó que su llegada al Bicho de La Paternal se da en un contexto especial, tras la lesión de Diego “Ruso” Rodríguez: “Tuvieron la mala suerte de que el Ruso se lesione, voy a dar todo para estar a la altura”, señaló.
Romero se va con la promesa de volver algún día: “No es un chau, sino un hasta luego”. Y dejó una reflexión sobre su vigencia: “Muchos decían que estaba acabado, pero demostré que no era así. En Argentinos van a ver que sigo activo”.
El comunicado de Boca para informar la salida de Chiquito Romero
Boca, por su parte, confirmó oficialmente la rescisión de su contrato y le deseó éxito en esta nueva etapa. Así, el arquero de la Selección subcampeona del mundo en 2014 cierra un ciclo intenso, con altibajos, pero con la misma convicción que lo acompañó toda su carrera: la de nunca darse por vencido.
"El Club Atlético Boca Juniors comunica que el jugador Sergio Romero ha firmado la rescisión del contrato que lo vinculaba con la Institución. Le agradecemos por su etapa en el Club y le deseamos muchos éxitos en sus futuros desafíos."
