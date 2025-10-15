Chiquito Romero se despidió de Boca y se disculpó por la pelea con el plateista: "Fue la sentencia"

Además, explicó que su llegada al Bicho de La Paternal se da en un contexto especial, tras la lesión de Diego “Ruso” Rodríguez: “Tuvieron la mala suerte de que el Ruso se lesione, voy a dar todo para estar a la altura”, señaló.

Romero se va con la promesa de volver algún día: “No es un chau, sino un hasta luego”. Y dejó una reflexión sobre su vigencia: “Muchos decían que estaba acabado, pero demostré que no era así. En Argentinos van a ver que sigo activo”.

Chiquito Romero se refirió al apoyo de los hinchas de #Boca, se mostró agradecido y marcó un episodio en particular como punto de quiebre con… pic.twitter.com/IvHsmK2bij — TyC Sports (@TyCSports) October 14, 2025

El comunicado de Boca para informar la salida de Chiquito Romero

Boca, por su parte, confirmó oficialmente la rescisión de su contrato y le deseó éxito en esta nueva etapa. Así, el arquero de la Selección subcampeona del mundo en 2014 cierra un ciclo intenso, con altibajos, pero con la misma convicción que lo acompañó toda su carrera: la de nunca darse por vencido.

"El Club Atlético Boca Juniors comunica que el jugador Sergio Romero ha firmado la rescisión del contrato que lo vinculaba con la Institución. Le agradecemos por su etapa en el Club y le deseamos muchos éxitos en sus futuros desafíos."