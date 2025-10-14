Chiquito Romero se va de Boca: en qué club del fútbol argentino jugará

El paso de Chiquito Romero por Boca dejó sensaciones mixtas: fue figura en la Copa Libertadores 2023, pero las lesiones y la pérdida de confianza lo alejaron del arco xeneize. Ahora, en Argentinos Juniors, buscará recuperar minutos y protagonismo, aportando experiencia a un equipo que peleará por los puestos de clasificación y un título nacional.

Su llegada representa un refuerzo clave para un plantel que enfrentará las semifinales de la Copa Argentina y el tramo final del Clausura con un arquero de jerarquía y hambre de revancha en el fútbol de nuestro país.