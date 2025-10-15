El tierno mensaje de Eliana Guercio tras la salida de Chiquito Romero de Boca
La esposa del arquero le dedicó unas emotivas palabras luego de que confirmara su salida del Xeneize y su llegada a Argentinos Juniors.
Luego de que se oficializara su salida de Boca, Sergio “Chiquito” Romero recibió un emotivo mensaje de su esposa, Eliana Guercio, en su última publicación como jugador del club y rápidamente se viralizó en las redes sociales.
“Sos el pibe más genial del mundo, de este mundo y de todos los que puedan existir. Te admiro SIEMPRE. Gracias por enseñarme que la vida es otra cosa. Te amo con todo mi corazón”, escribió la mediática con su cuenta oficial de Instagram, acompañando el posteo del arquero con palabras de cariño y orgullo. El gesto fue muy comentado en redes sociales, donde los hinchas destacaron el apoyo incondicional de Guercio durante el paso de Romero por el club de La Ribera.
La decisión de Chiquito Romero y su futuro en Argentinos Juniors
El exarquero de la Selección argentina explicó que su salida de Boca se dio tras una discusión con un hincha ocurrida el 21 de septiembre de 2024, después de la derrota ante River. Ese episodio, según reconoció, “sentenció” su continuidad en el club. Con el respaldo de su familia, Romero optó por cerrar su etapa xeneize y sumarse a Argentinos Juniors, donde buscará nuevos desafíos y recuperar ese protagonismo que siempre tuvo dentro del fútbol argentino.
Días antes del anuncio, el arquero también había compartido un tierno mensaje para su esposa por su cumpleaños: “Muy pero muy feliz cumple a la Reina de mi vida y de la casa. Deseo con todo mi corazón que seas la mujer más feliz del mundo, que se te cumplan todos esos deseos que pediste. ¡Te amo, loca hermosa!”, escribió el futbolista en su cuenta oficial.
El vínculo entre Romero y Guercio, que llevan más de una década juntos, volvió a quedar en evidencia en un momento clave de la carrera del arquero que intentará afrontar los últimos años de su carrera de la mejor manera posible.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario