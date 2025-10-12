Boca dio el visto bueno para que Chiquito Romero ataje en un equipo del fútbol argentino

Solo resta la respuesta del jugador para que el pase pueda concretarse. Eso sí, el aspecto económico no es menor: Romero percibe un salario cercano a 1,5 millones de dólares anuales, una cifra que Argentinos deberá analizar cuidadosamente.

Más allá de ese detalle, su jerarquía, experiencia internacional y eficacia en la definición por penales lo convierten en una alternativa valiosa, sobre todo pensando en la Copa Argentina. En contrapartida, las reiteradas lesiones y su inactividad prolongada generan dudas sobre su estado físico.

Argentinos, atento: qué dice el reglamento

El Boletín N° 5541 de la AFA establece que un club puede solicitar el reemplazo de un futbolista lesionado de gravedad siempre y cuando no se haya disputado más del 70% del torneo correspondiente.

En este caso, la Liga Profesional determinó que ese límite se cumple en la fecha 11 del Torneo Clausura 2025. Por lo tanto, Romero solo podría jugar con Argentinos Juniors en la Copa Argentina, ya que el certamen local ya superó ese porcentaje de partidos.