Boca dio el visto bueno para que Chiquito Romero ataje en un equipo del fútbol argentino
Mientras se encamina hacia la finalización de su contrato con el Xeneize, el arquero recibió una oferta concreta del Bicho. Los detalles.
Allá por 2024, Sergio “Chiquito” Romero fue apartado del plantel profesional de Boca tras un fuerte cruce con hinchas en la Bombonera luego de la derrota en el Superclásico frente a River. Desde entonces, su situación en el club se deterioró por completo.
Durante todo el 2025, el arquero mundialista con la Selección Argentina no volvió a ser tenido en cuenta y permaneció marginado, a la espera de una salida o una propuesta atractiva que le permitiera seguir en actividad. Sin embargo, el panorama no se modificó… hasta ahora.
En las últimas horas, y luego de la grave lesión que sufrió Diego “Ruso” Rodríguez, Argentinos Juniors decidió ir a la carga por Romero. El arquero de 38 años, oriundo de Bernardo de Irigoyen (Misiones), se transformó en prioridad para ocupar el arco del equipo de La Paternal.
El Bicho solicitó a la AFA el cupo por lesión y ya inició las gestiones formales para quedarse con el ex Manchester United y Racing, quien solo tiene dos meses más de contrato en Boca. Desde la dirigencia del Xeneize no pusieron trabas y dieron el visto bueno para que la operación avance.
Solo resta la respuesta del jugador para que el pase pueda concretarse. Eso sí, el aspecto económico no es menor: Romero percibe un salario cercano a 1,5 millones de dólares anuales, una cifra que Argentinos deberá analizar cuidadosamente.
Más allá de ese detalle, su jerarquía, experiencia internacional y eficacia en la definición por penales lo convierten en una alternativa valiosa, sobre todo pensando en la Copa Argentina. En contrapartida, las reiteradas lesiones y su inactividad prolongada generan dudas sobre su estado físico.
Argentinos, atento: qué dice el reglamento
El Boletín N° 5541 de la AFA establece que un club puede solicitar el reemplazo de un futbolista lesionado de gravedad siempre y cuando no se haya disputado más del 70% del torneo correspondiente.
En este caso, la Liga Profesional determinó que ese límite se cumple en la fecha 11 del Torneo Clausura 2025. Por lo tanto, Romero solo podría jugar con Argentinos Juniors en la Copa Argentina, ya que el certamen local ya superó ese porcentaje de partidos.
