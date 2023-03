Chiquito Romero y la chance de la Selección: "La ilusión siempre está"

La gran figura del encuentro, que de a poco parece ir encontrando su mejor versión desde su vuelta al país, fue Sergio Romero, quién al ser consultado sobre una posible chance en la Selección Argentina no dudó: "Yo nunca le cierro las puertas a la Selección. Pero hoy me toca estar acá en Boca, me toca jugar acá y demostrar, hacerlo lo mejor posible", expresó.