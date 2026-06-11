Julián Quiñones aprovechó un blooper de Sudáfrica y marcó el primer gol del Mundial 2026

El Mundial 2026 ya se juega con las emociones a flor de piel. En un Estadio Ciudad de México que es una verdadera caldera, el dueño de casa no tardó nada en romper el cero: antes de los 10 minutos, Julián Quiñones marcó el 1-0 de México ante Sudáfrica, anotando así el primer gol oficial de esta Copa del Mundo.