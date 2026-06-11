Julián Quiñones aprovechó un blooper de Sudáfrica y marcó el primer gol del Mundial 2026
No pasaron ni 10 minutos para que llegara la primera emoción de la Copa del Mundo en el Estadio Ciudad de México.
El Mundial 2026 ya se juega con las emociones a flor de piel. En un Estadio Ciudad de México que es una verdadera caldera, el dueño de casa no tardó nada en romper el cero: antes de los 10 minutos, Julián Quiñones marcó el 1-0 de México ante Sudáfrica, anotando así el primer gol oficial de esta Copa del Mundo.
Desde el pitazo inicial, el conjunto dirigido por Javier el "Vasco" Aguirre salió decidido a imponer condiciones. Impulsado por el ensordecedor aliento de su público, el Tri ya dominaba las acciones del encuentro y había merodeado el área africana con alguna chance clara de peligro, avisando lo que vendría instantes después.
Presión letal y error en la salida: el primer gol del Mundial 2026
El gol de la apertura nació de la ambición mexicana y de la enorme desconcentración del fondo sudafricano, que sintió el rigor del debut mundialista. Sudáfrica intentó salir jugando desde abajo bajo una intensa llovizna, pero la presión asfixiante de los delanteros locales los obligó a cometer un error grosero en la entrega.
Atento a la jugada, Quiñones olió sangre, interceptó el pase fallido y, con muchísima jerarquía, definió cruzado para vencer la resistencia del arquero rival y desatar la locura en las tribunas.
Con este tanto tempranero, México traslada toda la presión a los "Bafana Bafana" y empieza a edificar con tranquilidad su debut en el Grupo A, metiendo el primer gran festejo de una cita histórica.
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